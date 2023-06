Fuentes cercanas a este diario contaron que Felipe Jiménez Ángel, quien hasta hoy se desempeña como secretario de Gobierno y quien actualmente está fungiendo como alcalde encargado de la ciudad, ya no estará más a la cabeza de su cartera.



Felipe Jiménez, Secretario de Gobierno de Bogotá. Foto: Secretaría de Gobierno de Bogotá

La notificación de salida de María Mercedes Jaramillo, actual secretaria de Planeación, de su cartera, debido a que viajará a Estados Unidos a adelantar estudios en la Universidad de Harvard, obligó a la alcaldesa y a su equipo a mover algunas fichas clave para poder cubrir todos los frentes de su administración. De esa manera, transcendió que será Felipe Jiménez, el actual secretario de Gobierno, quien llegará a la cartera de planeación.



Jiménez llegó a la Secretaría de Gobierno desde enero de 2022 luego de terminar su paso por la jefatura de gabinete de la alcaldesa Claudia López. Desde entonces, se ha encargado de liderar proyectos encaminados en la atención interinstitucional de la pandemia, el plan de reactivación económica y rescate social de la Alcaldía Mayor.

Jose David Riveros. Foto: Secretaría de Gobierno

El nuevo secretario de Planeación será José David Riveros quien hasta hoy se desempeña como subsecretario de Gobierno de Bogotá en donde ha ejercido la coordinación de la gestión y seguimiento de las 20 alcaldías locales adelantando la coordinación de la estrategia de reactivación y consolidación económica local. También, ha dirigido la implementación de la política de renovación y modernización de la justicia policiva e inspecciones de policía en Bogotá.



José David es abogado, con opción en Gobierno y especialista en Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes. Tiene una Maestría en “Public Policy and Administration” de London School of Economics and Political Science. Experto en Asuntos de Derecho Constitucional, Administrativo, legislativo, formulación de políticas públicas y administración pública.



Posee una amplia experiencia en la administración de la gestión pública, gerencia de proyectos y coordinación administrativa. Ejerció como director para la democracia, la participación ciudadana y la acción comunal, como asesor en asuntos de paz y reconciliación y, en la implementación normativa del Acuerdo de Paz de 2016. Además, su experiencia en la Corte Constitucional le permitió tener especial conocimiento y experticia en jurisprudencia constitucional.





REDACCIÓN BOGOTÁ

JONATHAN TORO ROMERO

CON INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA MAYOR