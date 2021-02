Comerciantes de útiles escolares en crisis y papás sin plata o empleo

A los sectores minados por las cuarentenas de la era del covid-19 se les suman los comerciantes de útiles escolares, ellos están padeciendo un enero atípico y duro para sus finanzas por dos razones: los últimos confinamientos los afectan y, segundo, muchos padres de familia se niegan a comprar útiles que no vayan a ser aprovechados o, simplemente, no tienen dinero para adquirirlos.



Según la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), con los anuncios oficiales entregados a finales del año pasado sobre el regreso a clases de manera presencial o por lo menos con alternancia se generaron grandes expectativas en el sector de papelerías y útiles escolares.

(Le puede interesar: Unos 34.000 niños desertaron de sus estudios en Bogotá)

De hecho, muchos desplegaron la cadena de suministros para que se tuviera todo lo requerido para el retorno y poder recuperar pérdidas de la fallida temporada escolar de mitad de año.



Sin embargo, el anuncio sobre el no retorno a las aulas y el alargue de las clases virtuales han vuelto a poner al sector en una situación crítica, primero porque adquirieron gran número de productos que no van a tener salida a la luz de las nuevas cuarentenas por UPZ y el anunció del no retorno de manera presencial.



Adicionalmente, según el gremio, dado que el año pasado tampoco hubo mucha rotación de inventario, los productos se volvieron obsoletos por el tiempo de almacenamiento y en muchos casos se dañaron. Esto, explica, impacta económica y ambientalmente porque son productos que pierden su vida útil y se deben eliminar.



En temas de contratación se había realizado a la fecha cerca del 50 % de la contratación temporal para impulso, mercadeo, logística y producción que recibieron entrenamiento en cada línea de negocio, así como en temas de bioseguridad, pero la situación actual obligó a cancelar más del 80 % de dicho personal.



Fenalco agregó que las empresas deben asumir costos como los asociados al plan de entrenamiento y la dotación que se les entrega, sin que se vayan a utilizar.

Con la actual situación vamos dos temporadas escolares perdidas, ahondando en el desempleo no solo en el sector comercio, sino en toda la cadena de producción y distribución FACEBOOK

TWITTER

“Las temporadas escolares representan para las compañías del sector el 80 % de sus ventas anuales; además, generaban alrededor de 13.000 empleos temporales en Bogotá, de los cuales el 40 % se convertían en empleos permanentes. Con la actual situación vamos dos temporadas escolares perdidas, ahondando en el desempleo no solo en el sector comercio, sino en toda la cadena de producción y distribución; se calcula que se perderán cerca de 10.000 empleos”, dijo Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá Cundinamarca.

(Para seguir leyendo: Bogotá regresa a clases de forma virtual y entrega tablets a alumnos)

Según un sondeo realizado entre los empresarios del sector, las ventas caerán entre un 40 y un 60 %. Además, más del 50 % de los mayoristas que distribuyen a papelerías más pequeñas, como las de barrio, no van a realizar compras para esta temporada incierta, “en la que, además de la cancelación del regreso a las aulas, hay restricciones para la apertura de los establecimientos al ser considerados, generando una afectación aún mayor e innecesaria”, indicó el líder gremial.



Fenalco solicitó la eliminación de la restricción para los establecimientos comerciales catalogados por el Distrito como no esenciales. “Se entienden como artículos de primera necesidad los víveres, drogas y mercancías de ordinario consumo entre las clases populares”, y ese concepto es el que debe quedar en los decretos.



Pero, por otro lado, a esta crisis se le suma que muchos padres de familia se niegan a comprarles toda la lista de útiles a sus hijos. “El año pasado compramos toda la lista y lo que pasó, debido a la educación virtual, es que nunca utilizaron los libros ni los materiales, ni siquiera los colores, y toda esa plata se perdió”, dijo Sandra Rojas, mamá de una alumna de sexto grado en un colegio privado.



Otros consideran que los colegios deben ponerse en los zapatos de las familias y su economía venida abajo. “Varios nos hemos quedado sin empleo este año, sobre todo los independientes, y por solidaridad, este año se debería manejar todo de forma virtual, sin que esto acarree gastos adicionales. Los libros pueden costar hasta un millón de pesos, y muchos no tenemos ni para el mercado, se trata de empatía. Es un negocio de los colegios que muchos no podemos subsanar este año”.



Lo cierto es que mientras el covid-19 siga rondando, los conglomerados comerciales seguirán padeciendo las consecuencias. “Yo vendo cuadernos y le puedo decir que la venta se bajó harto, yo le podría decir que un 70 por ciento. También creo que esto pasa porque los pobres papás no tienen dinero, o todavía tienen muchos útiles del año pasado y, lo peor, otros no ha podido matricular a sus hijos”, dijo Sandra Espitia, comerciante de San Victorino hace más de 20 años. Agregó que las restricciones de los fines de semana los afectaron demasiado y que tardarán en recuperar todo lo perdido.



Lo mismo expresaron comerciantes del sector de Cedritos, que en este momento están en cuarentena estricta. “Aquí vendemos libros y toda clase de textos escolares. Nuestra esperanza era recuperarnos, pero con esta cuarentena hasta perdemos toda la temporada escolar. No es justo”, dijo el dueño de un almacén de la avenida 19 en el norte de Bogotá.

CAROL MALAVER