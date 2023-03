La ley 1257 de 2008 conceptualizó la violencia contra la mujer como cualquier acción u omisión que le cause la muerte, daño o sufrimiento sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer.



(Lea también: Así puede recargar y personalizar en la web la tarjeta TuLlave de TransMilenio)



En Bogotá, durante el 2022 se registraron 16 casos de feminicidio, 30.218 delitos de violencia intrafamiliar, 5.861 delitos relacionados con violencia sexual y 1.038 casos de injurias por vías de hecho (tocamientos). Estas cifras son motivo suficiente para hacer un alto en el camino y reflexionar como sociedad sobre el fenómeno.

Facebook Twitter Linkedin

Miles de mujeres son parte de la Policía Nacional. Foto: Policía Nacional

Frente a este panorama, en noviembre del año pasado lanzamos la estrategia “Bogotá Ciudad Púrpura”, con el convencimiento de lograr una conciencia social e interinstitucional en defensa de la vida y honra de nuestras mujeres.



En este sentido, buscamos fortalecer los esfuerzos entre las instituciones nacionales, distritales, la Policía Nacional y la comunidad para prevenir y contrarrestar toda forma de violencia hacia la mujer en la ciudad.



Por lo anterior, diseñamos con la administración Distrital unas actividades orientadas a sensibilizar y educar a toda la comunidad, incluso los servidores públicos. Sin duda, el desconocimiento es el combustible de la violencia.



Algunos actos que parecen “simples y cotidianos” terminan siendo muy dañinos por causa de la ignorancia, como hacer bromas o piropos ofensivos, las escenas de celos, romper celulares, criticar la forma de vestir o maquillarse, los comentarios sexistas y groseros, o la humillación.



Igual problema ocurre cuando las autoridades no están preparadas para la atención adecuada de las mujeres, puesto que podría presentarse una posible revictimización. Tenemos prevista la difusión de un código QR con información interactiva que permita conocer las rutas de atención y una herramienta denominada el “violentómetro” que explicará los posibles escenarios y actos que pueden considerarse violentos.

Otro aspecto importante de la estrategia, es comprender el fenómeno mediante la consolidación e integración de información y el desarrollo de análisis criminológicos que han permitido focalizar las acciones interinstitucionales en el territorio, especialmente en las localidades más afectadas y en el sistema de transporte masivo.



Adicionalmente, pusimos en marcha el plan Cazador, que consiste en materializar las órdenes de captura expedidas por las autoridades judiciales, frente a delitos relacionados con violencia hacia la mujer. Desde que inició la estrategia hemos realizado 1.333 capturas, destacándose 4 por feminicidio, 411 por violencia intrafamiliar, 115 respecto de delitos sexuales, 727 por lesiones personales y 76 injurias por vías de hecho (tocamientos).



De otra parte, la estrategia contempla la creación de la “Red Sol”, integrada por un grupo de mujeres en situación de riesgo o víctimas de la violencia, en el que se busca generar un ambiente de prevención y seguridad, con base en los principios de confianza, solidaridad, sororidad, atención integral y comunicación efectiva, a través del acompañamiento real de las autoridades distritales y de policía. Vamos a tener el primer piloto en la localidad de Bosa y lo extenderemos a toda la ciudad.

Facebook Twitter Linkedin

Una de las patrullas púrpuras que viajarán por las localidades de la ciudad. Foto: Secretaría de Seguridad.

En complemento, estamos trabajando en la implementación de la Alerta MERI (mujer en riesgo) con la que movilizaremos las capacidades del Distrito y la policía, con la cooperación de la comunidad, para atender oportunamente los casos de abuso y violencia hacia la mujer, mediante la activación de un protocolo de respuesta rápida, la adopción de una señal universal con la mano que pueda ser fácilmente reconocida en la calle o en cualquier escenario, la activación de botones de pánico, y el uso de las redes de comunicación para alertar una situación de peligro.



Así mismo, creamos la “Patrulla Púrpura” como principal innovación del servicio de policía, que representa la articulación de todas las capacidades de vigilancia policial, investigación criminal, inteligencia y las demás especialidades del servicio para contrarrestar la violencia hacia la mujer, en coordinación con la Alcaldía Mayor de Bogotá. La dirección general de la Policía Nacional dispuso su despliegue en todo el territorio nacional.

Con la patrulla púrpura se desarrolla el programa de defensa personal que tiene el propósito de proporcionar técnicas para evadir el peligro. Igualmente, se tiene la presencia en las localidades de Bogotá para la defensa diaria de los derechos de las mujeres, a través de las patrullas de vigilancia, que están identificadas y señalizadas con un color púrpura para mejorar el acceso y reconocimiento visual por parte de la comunidad.



Todo este esfuerzo no es suficiente, por cuanto el pilar fundamental siempre será el respeto y la tolerancia en los hogares y la vida en comunidad. La violencia no puede ser parte del paisaje y socialmente aceptada -que en muchas ocasiones es producto del consumo desproporcionado de bebidas embriagantes y estupefacientes-. Es responsabilidad de todos defender a nuestras mujeres e invito a denunciar y a no guardar silencio.

REDACCIÓN BOGOTÁ



CON INFORMACIÓN DEL GENERAL CARLOS TRIANA, COMANDANTE DE LA POLICÍA DE BOGOTÁ.