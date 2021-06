‘Los que protestaban ya no están, ahora hay vandalismo’

Con la delicada situación de orden público que ha vivido Bogotá en los últimos días a raíz de disturbios en distintos puntos y que en algunos casos se han registrado fallecidos, el comandante (e) de la Policía Metropolitana de Bogotá, Óscar Gómez Heredia, habló con EL TIEMPO sobre los acontecimientos vividos en la ciudad.



Balance en los puntos críticos, como Usme y Suba, relación con la alcaldesa Claudia López, panorama de protestas a futuro y demás, fueron los aspectos de los que habló el Mayor General.



(Le puede interesar: Vándalos atacan sede de RCN Radio en Bogotá; rechazo de Asomedios)

¿Por qué ha aumentado la violencia en las protestas?

Lo que hemos observado en los últimos días es lamentablemente un incremento de la violencia, hemos hecho una comparación de actividades de los últimos dos meses y encontramos que en Bogotá, a pesar de que tuvimos días de más de 30 actividades que estábamos atendiendo, pues finalmente terminaron bien; en los últimos días observamos que un grupo de vándalos –porque es que no observamos que estén protestando por alguna situación especial–, invitados a través de redes sociales, llegan a atacar a la policía, a ocasionar daños en los bienes públicos y privados. Esto no se puede llamar de ningún modo manifestación pacífica o protestas.

¿Qué es lo que se publica en redes sociales? ¿Cómo son las invitaciones que usted indica?

La invitación es a reunirse en determinados sectores de la ciudad, pero el mensaje específico es atacar a la policía, a eso es que invitan. A partir de unas comunicaciones que logramos tener, logramos abrir una investigación con nuestra Fiscalía y esperamos avanzar para determinar quién está detrás de estos actos de vandalismo y de violencia.



Es lamentable y sé que se han presentado estos dos hechos en los últimos días y que lamentamos mucho, la muerte de estas dos personas en medio de las confrontaciones, pero también, ¿cuántos policías han resultado heridos? Precisamente desde el primer instante solicitamos a la Fiscalía para que hicieran la inspección al cadáver, los actos urgentes, y estamos prestos para apoyar las investigaciones y dar la documentación, videos, todo lo que se requiera en aras de esclarecer estos hechos.

¿Qué pasó en Usme? Allá se reportó uno de los fallecidos...

Esto no es casualidad. A través de medios de comunicación mostramos unos audios donde se estaba invitando a ese punto, exactamente en el puente de la Dignidad, en Santa Librada, Yomasa, a hacer vandalismo. Nosotros dispusimos un servicio en esos puntos porque son unos puntos que se han vuelto repetitivos en la ciudad; hubo presencia de gestores, hemos cumplido el protocolo al pie de la letra.



El llamado es a que no hay por qué agredirse, ni manifestantes a la policía ni la policía a los manifestantes. Estamos para protegerlos, para garantizar la protesta, pero lamentablemente las agresiones siempre vienen de las personas que supuestamente se quieren manifestar pacíficamente, pero que no lo hacen.

Otro punto crítico es Suba, allí hubo otro muerto por un impacto de un objeto contundente en la cabeza…

El martes, curiosamente, fue un día muy tranquilo hasta las 9 de la noche, a partir de esa hora se empezaron a generar disturbios en las Américas y simultáneamente en el portal de Suba, donde un grupo empieza a atacar primero a los policías de la fuerza disponible, que estaban protegiendo el portal, con bombas molotov, piedras, caucheras, incluso observamos a un sujeto con machete. En la medida que se fue presentando esta situación quedaba registrado que también estaban siendo atacados con armas traumáticas, es una violencia salida de todo contexto, salieron unos policías lesionados, lo que nos obliga a que el Esmad tuviera que salir en forma preventiva, y pasó lo de siempre, se dispersan y regresan a atacar al Esmad. El objetivo de ellos es ese, enfrentarse con la policía, y por cerca de dos horas logramos contener esa agresión con una tanqueta de agua.



A la medianoche, el oficial a cargo habló con los gestores para que lograran una mediación con los manifestantes y pararan la agresión, el Esmad retrocedió, hay una nueva embestida y en un nuevo procedimiento sale una persona lesionada que posteriormente fallece. Como le dije, desde el primer instante solicité a la Fiscalía para que se hiciera cargo de la investigación. Estuvimos hasta la madrugada, no llegó ningún familiar o amigo, no tenía documentos, por lo que estamos a la espera de que Medicina Legal establezca la identidad.

La alcaldesa dijo que ustedes no estaban acatando sus instrucciones, y que están incumpliendo los protocolos. ¿Qué le responde?

Nosotros con la alcaldesa Claudia López tenemos una relación de absoluto respeto, de articulación, se ha diseñado un protocolo el cual nosotros lo respetamos, nos ceñimos a las normas y a la ley. En cada procedimiento que hacemos tenemos en cuenta los protocolos, tanto así que, como le informaba con lo de Suba, prácticamente el último recurso fue el Esmad, como debe ser.

¿Se vienen días de disturbios y marchas violentas para la ciudad?

A diferencia de otras ciudades, Bogotá continúa con varias actividades, no sé cómo denominarlas, yo creo que las personas que estaban protestando por alguna situación especial ya no están. Se han creado algunos grupos que generan es vandalismo, daños, violencia, tenemos informaciones de que van a continuar en algunos sectores como las Américas, en el puente de la Dignidad, en Suba; a nosotros no nos queda más que hacer cumplir la ley. Lógicamente, ajustados a los protocolos, respetando los derechos humanos y acompañados como siempre por las autoridades, la Alcaldía, la Personería, la Defensoría. Siempre lo hacemos en conjunto y somos muy respetuosos de ellos.

Van 53 días de manifestaciones y marcha, ¿cuál es su balance?

Nos quedan varias enseñanzas y experiencias. Primero, lo que hemos recibido es un apoyo de la mayoría de los ciudadanos a la Policía, porque las personas se han dado cuenta de que los que dicen ser manifestantes quieren generar es traumatismos, violencia, daños tanto a bienes inmuebles como a las personas. Hay algo que ha quedado claro. El Esmad no actúa a menos de que se requiera, es la última herramienta que tenemos para restablecer el orden público.



(Además: Se registran fuertes disturbios en el Portal Suba)



Otra experiencia que nos queda es que las agresiones nunca comienzan por miembros de la Policía, es más, a veces la misma ciudadanía nos critica, y con justa causa, de que por qué permitimos que personas, vándalos, nos agredan, nos lancen artefactos, piedras, y nosotros estamos ahí, conteniendo, para evitar entrar en confrontación. Estamos para garantizar la vida y la integridad y bienes de todos los colombianos. Estamos abiertos al diálogo.

¿Cuál es el balance en cifras: policías heridos, vehículos afectados, CAI vandalizados, investigaciones internas abiertas?

Tenemos más de 60 CAI vandalizados, cerca de unos 10 vehículos en las mismas condiciones. Policías lesionados, tenemos cerca de 30 en los últimos días. Investigaciones abiertas tenemos 31 en el transcurso de estos dos meses, y somos transparentes, si un policía infringe la ley, pues tendrá que responder, nosotros abrimos las investigaciones, sean disciplinarias o administrativas, y si son penales, lo ponemos en conocimiento de la Fiscalía. No nos pueden endilgar que no somos transparentes en esa actividad y en ninguna otra, ponemos la cara, aclaramos, y las decisiones que se tengan que tomar estamos prestos a atenderlas.

Usted está como comandante encargado de la Mebog, pero su futuro es el comando de la ciudad-región, ¿cómo va eso?

Nosotros, de acuerdo con las instrucciones del general Vargas, estamos construyendo esta nueva unidad que busca integrar los municipios vecinos de la ciudad capital, integrar a Bogotá, porque hay muchos factores en común, muchas personas que viven en Bogotá y trabajan alrededor y viceversa; la misma delincuencia en los municipios, hay muchos factores que ha tenido a bien mi general Vargas para proyectar esta nueva unidad. Por ahora, voy a estar 15 días en el cargo, el general Camacho tenía unas vacaciones previstas y planeadas y está disfrutando de ellas.Óscar Murillo.

​EL TIEMPO.

Twitter: @oscarmurillom

Siga leyendo: