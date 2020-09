Los Columbarios ahora son Bien de Interés Cultural de Bogotá

Los Columbarios del Cementerio Central, que fueron motivo de polémica en la pasada Alcaldía cuando el Consejo Nacional de Patrimonio les dio un nuevo y gran nivel de protección y no pudieron acabarse para construir un parque recreativo, ayer recibieron otra dosis de protección patrimonial.



El Consejo Distrital de Patrimonio los reconoció como Bien de Interés Cultural (BIC) y, así, los hizo parte de un inventario que suma casi 7.000 bienes que son protegidos en la ciudad.

“Se puede decir que es una declaratoria de orden simbólico, un complemento a la declaratoria del Cementerio Central. Es una declaratoria que quiere visibilizar una serie de estratos de memoria y de vidas que no se han contado en la construcción de ciudad”, aseguró Patrick Morales, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), en conversación con EL TIEMPO.

La declaratoria BIC recae sobre los cuatro columbarios que aún se mantienen en pie y que fueron construidos entre 1947 y 1956. Allí, fueron enterradas obreros y personas de clases sociales bajas e, incluso, se dice que allí se enterraron víctimas del Bogotazo. De hecho el lugar fue conocido como El Cementerio de los Pobres. En contraste, justo al lado, figuras y miembros de las altas clases sociales eran enterrados en el Globo principal del Cementerio Central.



Según el IDPC, en el año 2000 los cuerpos fueron retirados para dar paso a proyectos del POT del futuro POT.



La artista Beatriz González, en el afán de proteger el lugar, creó entre 2007 y 2009 la obra ‘Auras Anónimas’, una serie de reproducciones sobre las tumbas que reproducían imágenes del conflicto.



Solo hasta 2019, los columbarios pudieron tener un respiro con la protección que les dio el Consejo Nacional de Patrimonio. Y, ayer, se dio otro hito en esta batalla por la memoria, según explica el director del IDPC.

Columbarios del Cementerio Central Foto: IDPC

¿Qué implica la declaratoria?

Es un mensaje simbólico del distrito para conocer este patrimonio integrado y en plural. En estricto sentido una declaratoria no viene acompañada con recursos, entonces uno podría pensar que no va a cambiar mucho para la ciudad. Pero en el Plan de Desarrollo quedó un proyecto del IDPC para la intervención integral de los columbarios para convertirlo en un parque de memoria, no recreativo, y para la contemplación del duelo. Es clave que sea un predio abierto en Los Mártires, una localidad con poco espacio público y poco espacio para la recreación pasiva, la contemplación.

¿Cómo se lograría esa intervención?

Contamos con unos recursos iniciales del orden de los nueve mil millones de pesos para la intervención integral de los columbarios y el diseño paisajístico y del parque.

Luego de la declaratoria, estaría contemplado el inicio de los primeros auxilios durante este semestre, es decir, la instalación de sobrecubiertas para evitar que se sigan deteriorando y unos apoyos en la estructura para que no haya riesgo de colapso. En 2021 estaríamos haciendo todos los estudios y diseños estructurales para, en 2022, iniciar la obra de intervención de los cuatro columbarios y los diseños paisajísticos para el parque de memoria.

¿Beatriz González volvería a intervenir?

Hemos conversado con la maestra desde el IDPC y ella está muy emocionada con el proyecto. Esta obra estaba concebida como efímera y ahora se quiere hacer permanente y que haga parte del conjunto y el mensaje simbólico del predio. La idea con la maestra es ver cómo se puede colaborar para que esta obra puede hacerse en materiales más permanentes y que, de alguna manera, podamos dialogar con otras memorias. Cuando te acercas a los columbarios ves unos nombres pintados bajo la pintura que se va cayendo. Es muy bonito pensar en diferentes escenarios y capas de memorias que empiezan a dialogar con ‘Auras Anónimas’.



La idea es hacer también un proceso de investigación sobre quiénes fueron enterrados allí. Por lo menos nombrarlos y darles un lugar.

¿Habrá participación con la comunidad y los marmoleros?

Paralelo a los primeros auxilios hacemos un diálogo con los sectores de la comunidad, no solo los marmoleros, pare ver qué esperan de este espacio. Este año, además, se planean 10 talleres participativos con las personas que desarrollan oficios relacionados con los ritos fúnebres.

Recordémosle a los bogotanos por qué los Columbarios son importantes...

En el predio hay una memoria de los que no fueron nombrados en su momento. Lo que hay es una rastro de la estratificación social y un espacio que puede ser activado con el centro Memoria, el futuro Museo de la Memoria, el Monumento a los Héroes Caídos del Ejército Nacional en todo ese conjunto urbano del eje de la calle 26.



Hay también memorias cruzadas con lo que algunos señalan podría ser la fosa común del Bogotazo. Es un lugar muy cargado de sentidos que no se limita a lo arquitectónico.

Hablando de patrimonio, ¿cómo van otros procesos? Como el de la Hacienda El Carmen en Usme

El próximo sábado vamos a hacer la armonización espiritual del predio en presencia de comunidades indígenas. Este predio por ser yacimiento funerario de 2.000 años de antiguedad requiere esa armonización, es un lugar sagrado. En unos días el predio va a pasar a manos del IDPC porque siempre estuvo en la ERU.

Este año lo que vamos a hacer es como toda la actualización del plan de manejo arqueológico para definir los usos y cómo va a funcionar lo que sería el parque arqueológico de la hacienda El Carmen y de la Mesa de Patrimonios MECA, como un centro de interpretación con senderos y con museos.

¿En qué va el proceso de Sumapaz para pasarlo para la declaratoria de la Unesco?

Está en un proceso de concertación inicial, muy inicial con las organizaciones de Sumapaz para definir la hoja de ruta. Ya hicimos reuniones con tres organizaciones de Sumapaz.

También se habló de que la metodología de creación colectiva del Teatro La Candelaria fuera declarado Patrimonio

Ese proceso arrancó. Ya tenemos un grupo de trabajo y estamos a punto de firmar un convenio con la corporación La Candelaria para la declaratoria de la metodología de trabajo de creación colectiva del teatro La Candelaria. la idea es que el otro año esto pueda estar.

