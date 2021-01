Colegios privados en Bogotá iniciarán calendario con clases virtuales

Bogotá pasa por una difícil situación hospitalaria, que lo ha llevado a tomar decisiones como los cierres sectorizados y generales de diferentes localidades, y el aplazamiento de la presencialidad de los colegios públicos de la ciudad. Es por esto, que el Distrito anunció que las instituciones educativas privadas iniciarán su calendario académico de manera virtual.

(Le puede interesar: ¿Qué pasará con colegios privados?: Secretaria de Educación responde)

Desde el mes de septiembre del año 2020, los colegios privados, de manera voluntaria, se acogieron al El plan de reapertura GPS, con el que le solicitaron a la Alcaldía el regreso de las clases presenciales. "A la fecha hay 510 instituciones privadas que han presentado sus protocolos de bioseguridad, que fueron certificados y habilitados por las secretarías de Salud y Educación, para prestar el servicio educativo. Sin embargo, por la alerta roja hospitalaria, y la alta transmisión del Coronavirus, las actividades educativas deberán reactivarse de manera no presencial", dijo Deidamia García Quintero, subsecretaria de integración institucional de Educación.



Estos centros educativos iniciarán su calendario académico desde el mes de febrero, con "el diseño y desarrollo de didácticas activas y experienciales que vayan desde la pedagogía por proyectos hasta el uso y apropiación de recursos educativos dispuestos en radio, televisión y el portal educativo Red Académica", según lo sugirió el ente educativo.



(Además: Aprendizaje y salud mental, en riesgo por no volver a las aulas)



La secretaría de Educación instó a los colegios y jardines privados que no se han inscrito en el plan de reapertura para que lo hagan y sean certificados para su reapertura. Igualmente, hizo un llamado para que continúen el diligenciamiento del reporte de alertas tempranas por enfermedad respiratoria de sus estudiantes matriculados.



"Esperamos que el comportamiento de los indicadores monitoreados sea positivo, para reiniciar de manera gradual, progresiva y segura las actividades presenciales en las instituciones que ya han sido habilitadas. Hacemos un llamado a los jardines y colegios que no han surtido el proceso de habilitación para que lo continúen o inicien”, explicó Edna Bonilla secretaria de Educación.

Para seguir leyendo:

-Icetex anuncia reducción en su tasa de interés



-Mineducación: 'La salud es prioridad, pero debemos volver a clases'



REDACCIÓN BOGOTÁ

EN TWITTER: @BogotaET