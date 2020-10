Colegios distritales ajustan detalles para el retorno a clases

Con el colegio Enrique Olaya Herrera, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, comienza el jueves el retorno a clases de las instituciones educativas distritales en Bogotá. Los otros lo harán desde la próxima semana.



El proceso empezará en principio con 19 centros educativos, y no se descarta que otros se vayan sumando en las siguientes semanas.

(Además lea: Así serán los trenes que se empiezan a fabricar para el metro)



Se trata de una prueba piloto que irá hasta finales del año lectivo y, según la secretaria de Educación, Edna Bonilla, “busca ir ganando confianza” para el retorno definitivo en el 2021, en medio de la pandemia. Explicó, además, que ese aprendizaje será gradual y respetando la decisión de las familias y de los órganos de gobierno escolar.



De acuerdo con la funcionaria, lo que empezaron a hacer ayer los 19 colegios interesados en reactivarse es el proceso de alistamiento, para arrancar en forma la próxima semana. Sin embargo, solo el Olaya Herrera iniciará esta semana recibiendo niños y niñas.



“El miércoles o jueves arranca a recibir niños y niñas el Olaya Herrera, pero el resto arranca el lunes. Querían recibirlos hoy (lunes), y decidimos darnos dos días más. Ellos han sido muy juiciosos, son una comunidad muy comprometida, todo el fin de semana estuvimos trabajando con ellos”, aclaró Bonilla.



Sin embargo, según conoció EL TIEMPO, en la decisión de aplazar el retorno a las aulas también medió la solicitud de algunos ajustes de la Secretaría de Salud a los protocolos, en especial señalización de zonas, a fin de que el retorno sea totalmente seguro, y el paro de 48 horas convocado por los maestros y que comienza hoy de manera virtual.



La Secretaría anunció que en el transcurso de esta semana se darán a conocer los nombres de los colegios distritales que entrarán en la prueba piloto de retorno gradual y seguro, pues hasta ahora la entidad ha hablado de 19 instituciones. La idea es que asistan entre 30 y 200 estudiantes al día en un plantel.



(Lea también: El 19 de octubre comienza piloto de retorno de colegios oficiales)

Sandra Liliana García, rectora de la institución educativa Enrique Olaya Herrera, donde la Secretaría de Educación dio a conocer ayer las medidas de bioseguridad que se tomaron, explicó que la institución ya terminó todo lo referente a demarcación de zonas, puntos de toma de temperatura, señalización de rutas de ingreso y salida y distanciamiento físico en salones, entre otros.



“Los niños van a ir en sudaderas, y las niñas no pueden traer el uniforme de diario, y un tapabocas de la casa al colegio y otro para el colegio. Los entregaremos en el primer día, y ellos lo deben guardar, serán lavables”, explicó la rectora.



El Olaya Herrera es un colegio de más de 40 años que fue reforzado y remodelado en el 2007, y cuenta con 5.298 estudiantes. Sus salones son amplios (de 60 m²), lo que les permite tener 12 estudiantes al mismo tiempo, garantizando así el distanciamiento de dos metros entre cada uno. Y desde seis salas de informática se transmitirán en línea las clases virtuales para los estudiantes que no puedan estar de manera presencial.



García señaló que en la institución solo retornarán de manera voluntaria estudiantes del grado 11 y los grupos estratégicos (banda de marcha, orquesta filarmónica y escuelas deportivas), tres días a la semana, así: los de 11 van a ir lunes, miércoles y viernes; los otros, martes, jueves y sábado.



“Entre los 120 estudiantes de 11 y escuelas deportivas, banda filarmónica y los grupos de jornada extendida completamos 900 a la semana. Nunca vamos a tener más de 200 estudiantes al día”, afirmó la rectora de la institución Enrique Olaya Herrera.



No obstante, cada colegio tendrá su propia estrategia de retorno a clases gradual. Algunos están contemplando solo a los estudiantes que realizan su formación técnica con el Sena y en otros casos, los de los grados 10 y 11.

(También lea: Estudiantes de 25 universidades en Bogotá regresan a las aulas)



La Secretaria de Educación recordó que para facilitar el retorno a clases se conformaron cinco equipos que acompañarán a las instituciones que participarán en el piloto. Esos equipos realizarán visitas a los espacios escolares con el fin de asegurar que el regreso se haga en condiciones de seguridad y bienestar.



Uno de los equipos es de adopción de protocolos; otro, de espacios escolares seguros; el tercero, de apoyo socioemocional; el cuarto, de bienestar escolar, y el último, de flexibilización escolar.



La funcionaria también insistió en que la Secretaría está en capacidad de acompañar a todas las instituciones oficiales (399) en la adopción de los protocolos. Por eso hizo un llamado a los colegios que requieran el apoyo a que contacten a su par de acompañamiento pedagógico territorial.

GUILLERMO REINOSO

EDITOR DE BOGOTÁ@guirei24

Para seguir leyendo