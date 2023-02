La alcaldesa Claudia López se mostró disgustada con los motociclistas que decidieron salir en caravanas a protestar por las vías de la ciudad contra la supuesta intención de la administración distrital de establecerles la restricción de pico y placa a las motos.



(¡Alerta! Moteros se concentran en varios puntos de Bogotá)

La mandataria señaló que, mientras miles de ciudadanos están ayudando voluntariamente a superar la alerta ambiental que vive la capital del país desde el pasado viernes, algunos motociclistas salieron a "contaminar más".



Según López, que por primera vez endurece su posición frente al gremio de motociclistas, ellos contaminan más que los carros. Y calificó esa actitud de "Irresponsabilidad e insolidaridad con Bogotá".



"En todo gremio hay liderazgos tóxicos. Miles de ciudadanos ayudando voluntariamente a superar la alerta ambiental y unos motociclistas salen a contaminar más. ¡Las motos contaminan más que los carros y no aportan nada a la solución!

Irresponsabilidad e insolidaridad con Bogotá", escribió Claudia López en un tuit.

Ya para ese momento la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, les había hecho un llamado a los moteros para que no insistieran en la convocatoria a protestar y los invitó al diálogo.



Urrutia advirtió que una manifestación de motociclistas "hoy puede tener consecuencias nefastas en la calidad del aire en la ciudad".



Cabe recordar que la Secretaría de Movilidad, en un comunicado, aclaró que no hay ninguna decisión de imponerles pico y placa para las motocicletas y para los días sábados.



"No se han implementado nuevas medidas de restricción transitoria a vehículos particulares, como tampoco a motocicletas, ni entre semana ni el día sábado", precisó la entidad.



Cabe recordar que las motos no tienen restricción para circular por la ciudad, con excepción del parrillero hombre mayor de 14 años entre jueves y domingo.



La entidad también recordó que la la restricción del pico y placa continúa vigente para los vehículos particulares de 6 a.m. a 9 p.m..



Luego de una de reunión con la secretaria de Ambiente, los líderes de los motociclistas decidieron levantar la protesta.



