Claudia López pide a Petro que 'pare ya el saboteo y la revancha' con obras en Bogotá

Luego de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) decidió archivar la licencia ambiental de la ampliación de la autopista Norte, el presidente Gustavo Petro y la exalcaldesa Claudia López se han enfrentado en redes sociales sobre el tema.



La exmandataria distrital, incluso, ha hablado de otras obras y le ha pedido al presidente de "deje de sabotear" a Bogotá.



(Lea también: Qué viene para la autopista Norte, tras archivo de trámite de licencia por la Anla).

La discusión se debe a que la ampliación, que fue contratada en marzo de 2022 por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), debe contemplar cómo se conectará sin afectar los humedales de Torca y Guaymaral.



"Desde el año 2014, siendo alcalde de Bogotá, insistí que la obra prioritaria en la autopista norte de la Sabana de Bogotá es elevarla en la zona de humedales para que no se inunde y para rescatar los flujos naturales del agua", afirmo el Presidente Petro en sus redes sociales.

No siga desconociendo esa decisión y saboteando a Bogotá por revancha FACEBOOK

TWITTER

La exalcaldesa Claudia López le respondió que lo que el mandatario "pensó" y "no hizo" es lo que "sí se hace con el contrato acordado entre Bogotá y la Nación en 2021 y que ejecuta la ANI".



(Puede leer: Galán lamenta freno a trámite de la licencia ambiental de obra en la Autopista Norte).



En ese sentido, dijo que se plantea "una combinación técnica de viaducto y box culverts para restablecer la conexión hídrica y ecosistémica de los humedales Torca y Guaymaral que fracturó la construcción de esa vía hace más de 70 años".



"Deje hacer esa ampliación de la Autonorte. Deje que la Anla tome decisiones técnicas y no que sea un pasa facturas de sus revanchas políticas", agregó.

Presidente eso que usted pensó pero no hizo, es lo que sí se hace con el contrato acordado entre Bogotá y la Nación en 2021 y que ejecuta la ANI para ampliar la Autonorte: una combinación técnica de viaducto y box culverts para restablecer la conexión hídrica y ecosistémica de… https://t.co/AxO5MxRy2T — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) January 4, 2024

En otra publicación, la exalcaldesa fue más allá y habló de otras obras que han generado desacuerdo entre el Gobierno y el Distrito, como el Regiotram del Norte, el metro y la ampliación de la avenida Boyacá.

Facebook Twitter Linkedin

La ANLA archivó la licencia ambiental para la obra. Foto:

"Presidente Petro, respete a los ciudadanos y la democracia. (...) No siga desconociendo esa decisión y saboteando a Bogotá por revancha. (...) Salga del ni hace ni deja hacer. Ya que no hace al menos deje que las Alcaldías y Gobernaciones sí hagan. Cofinanciar los proyectos bien estructurados del orden territorial no es un favor personal, sino una obligación constitucional y legal. ¡Cúmplala!", indicó López.

Cabe resaltar que la ampliación de la Autonorte se plantea a seis carriles, incluido uno para TransMilenio, entre las calles 191 y 245, para una longitud total aproximada de 5,8 Kilómetros.



Además, la ampliación de la carrera Séptima con una segunda calzada entre las calles 201 y 245, y la construcción de la vía perimetral de Sopó.

Más noticias

REDACCIÓN BOGOTÁ