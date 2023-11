'Ni hacen ni dejan hacer': Claudia López sobre centro juvenil que Gobierno no recibió

Tras más de dos meses desde que el presidente Petro le dijo a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López , que no le recibiría el Centro de Justicia Restaurativa Juvenil de Bosa, esta semana se volvió a encender la polémica por cuenta de las redes sociales.

Mediante su cuenta de X, el presidente Petro aseguró que no había recibido el centro de justicia porque consideraba que "los niños no debían estar encerrados" lo que desató un rifirrafe de respuestas entre quienes sí ven este complejo como una forma de resocialización para jóvenes que hayan cometido delitos graves, y los que consideran que es contraproducente mantenerlos privados de la libertad.



En medio de ese cruce de opiniones la alcaldesa Claudia López le respondió al presidente usando la misma plataforma digital:



López señaló que, "Obvio que los niños nunca deben ir presos a una cárcel!

La Constitución y la Ley establecen que si un menor de 18 y mayor de 14 años comete un grave delito como asesinar, secuestrar o violar puede ser sentenciado a restricción de la libertad no en una cárcel sino en un centro especializado de justicia restaurativa juvenil".

La Constitución y la Ley establecen que si un menor de 18 y mayor de 14 años comete un grave delito como asesinar, secuestrar o violar puede ser sentenciado a restricción de la libertad no en una cárcel sino en un centro… https://t.co/9r9ojYlFEV — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) November 29, 2023

A reglón seguido le explicó al presidente que "eso es Campo Verde". "Eso es Campo Verde en Bosa que hicimos gracias a los impuestos de los bogotanos para darle a los jóvenes infractores un lugar digno, seguro, con profesionales que con empatía y profesionalismo apoyan a esos jóvenes, a sus víctimas y a sus familias a encontrar justicia y reconciliación, a retomar el camino de la vida y a tener una segunda oportunidad sobre esta tierra", señaló la alcaldesa.



De esa mima manera dijo que esto que había explicado era lo que el gobierno nacional no le había querido recibir a Bogotá y que como no quería que se convirtiera en un elefante blanco "Bogotá lo convertirá en otro equipamiento de justicia".

Más respuestas para el presidente

Otra de las que alzó su voz en contra de la decisión del presidente y de la nueva dirección del ICBF, fue la exdirectora de esa entidad Lina María Arbeláez quien explicó que este centro cumple con todos los requisitos de ley para cumplir el propósito para el que fue construido y además le recordó al presidente que no es ni la alcaldía ni el ICBF los que deciden sobre la libertad de los jóvenes sino la Ley penal juvenil que se aplica cuando hay delitos de mayor gravedad.

Presidente @petrogustavo la responsabilidad penal adolescente está reglamentada en la ley 1098 de 2006, usted en ese momento era Congresista, seguramente estuvo en los debates. Así qué sabe y entiende que en el marco de la justicia restaurativa quien siendo mayor de 14 años… — Lina María Arbeláez (@linaarbelaez) November 28, 2023

Otros ciudadanos también se pronunciaron al respecto. "Presidente, lo invito a que conozca los centros de atención para adolescentes privados de la libertad en Cali, Quibdó o Ibagué y los compare con el nuevo que les está regalando Bogotá", señaló Alejandro Peláez.