'Tenemos que actuar como grandes, como responsables': Claudia López

En entrevista con City Tv, la alcaldesa de Bogotá Claudia López habló sobre el balance de la 'nueva realidad' que comenzó este 27 de agosto y sobre las reglas que los ciudadanos deben tener en cuenta en este primer fin de semana de reactivación económica.



"Estamos en las manos de la responsabilidad de los ciudadanos. Nosotros no podemos poner un policía detrás de cada persona o de cada familia, esto es un pacto colectivo, todos tenemos que trabajar", aseguró la alcaldesa y agregó, "aquí tenemos que actuar como grandes, como responsables, como ciudadanos, para que esta nueva normalidad pueda continuar y funcione".

Recordó que hay reglas para la venta y consumo de licor en la ciudad: "Las restricciones al consumo de alcohol son las mismas. Hay restricciones para la venta, no se puede vender entre las nueve de la noche y las diez de la mañana, y hay restricción de consumo en el espacio público, nadie se puede sentar en las tiendas a tomar alcohol". Y el llamado, en general, es a evitar los excesos.



De otro lado, la alcaldesa también se refirió a los vendedores informales y a los protocolos que deben seguir para su protección y la de todos sus clientes



"La informalidad es el 60% de la economía de nuestra ciudad. Los vamos a ver todos los días. Hay 22 zonas en donde hay más informalidad y allí tenemos presencia permanente con todas las medidas", indicó la alcaldesa.



Adicionalmente, recordó que la clave de esta etapa será el aislamiento preventivo de personas con síntomas, el seguimiento de las EPS y el monitoreo prioritario a las personas con factores de riesgo (diabetes, obesidad e hipertensión).

La mandataria enfatizó que en esta fase es clave el aislamiento preventivo. Dijo que todas las personas que presenten síntomas deben entrar en cuarentena por diez días. "No importa que se hagan o no la prueba, no pueden esperar a tener el resultado y seguir saliendo como si nada, deben aislarse para proteger a su familia y a los demás".



López también respondió algunas dudas ciudadanas. Con respecto al 'pico y placa' dijo que estarán evaluando todos los días la evolución de la movilidad y el tráfico en la ciudad y que aunque en este momento la medida no es necesaria, volverá en caso de que se necesite.



Además se refirió al ingreso a los centros comerciales.



Explicó que si bien para entrar a estas plataformas no se exigirá el 'pico y cédula', los establecimientos al interior de los centros comerciales sí deben cumplirlo. Es decir, en cada tienda le pedirán su cédula para verificar el último dígito. Recuerde que el comercio de productos de primera necesidad está exceptuado de la norma.

¿Qué pasaría ante un posible rebrote?

Con respecto al riesgo de un rebrote de contagios del virus. La alcaldesa afirmó que "Va a haber rebrotes, claro que sí, por esta razón en el decreto mantenemos la figura de zonas de cuidado especial, si identificamos contagio masivo en un barrio o en una zona, allí podemos tomar medidas controladas y focalizadas".

REDACCIÓN BOGOTÁ

El Tiempo @BogotaET