'El abuso policial es inaceptable': Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció sobre el caso de Javier Ordóñez, un abogado de 46 años que murió en medio de un procedimiento policial en Engativá en la madrugada de este miércoles.



López calificó el hecho como 'abuso de autoridad' y aseguró que la Alcaldía seguirá el caso.

"Hoy amanecemos con una noticia que nos entristece y nos indigna: un caso de abuso policial en la localidad de Engativá. A su familia le mandamos nuestro abrazo, solidaridad y condolencia. El abuso policial es inaceptable. Lo que legitima la actuación de una autoridad es que ejerza de manera legítima, sin ningún tipo de abuso. En el video se ve que hay un ciudadano en estado de alicoramiento, que ya estaba siendo controlado y que lo único que estaba pidiendo era que no lo agredieran más. No hay una explicación clara y el ciudadano termina falleciendo", dice la alcaldesa.



Confirmó, además, que se instalará una mesa de diálogo con varias autoridades para abordar el caso. "Vamos a presidir la mesa de derechos humanos y convivencia en Bogotá donde en conjunto con la Defensoría y la Procuraduría trabajaremos en dos sentidos: en garantizarle a la familia de Javier que tenga la asistencia psicosocial y judicial para que haya una condena ejemplar de los responsables directos de este caso. Pero, por otro lado, para que haya una reestructuración profunda y seria al interior de la Policía que prevenga y sancione los casos de abuso policial", manifestó López.

La alcaldesa, además, comentó que este no ha sido el único caso de abuso de autoridad y que, pese a eso, la Policía no ha hecho reformas significativas.



"Ejercer la autoridad conforme a la Constitución es una garantía fundamental en una democracia: sin confianza y sin respeto de los ciudadanos no puede haber ejercicio de autoridad. Condenamos este y otros casos de abuso de autoridad que ha habido contra jóvenes, contra personas trans... no admitimos el abuso de autoridad en Bogotá. El abuso policial es inaceptable. Desde la Alcaldía lo hemos denunciado, le hemos pedido a la Policía que se tomen medidas en serio. Desafortunadamente, eso no ha ocurrido".

La mandataria ya se había pronunciado desde su cuenta de Twitter:

Desde @Bogota ofreceremos a la familia de Javier asistencia judicial para que haya una condena ejemplar, no solo a los responsables directos, sino para que haya una reforma estructural que prevenga y sancione el abuso policial. Esto no es de manzanas podridas. La vida es sagrada! https://t.co/xzfMgK3w0v — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) September 9, 2020

Otras reacciones

Luis Ernesto Gómez, Secretario de Gobierno

"Este procedimiento evidencia un claro uso excesivo de la fuerza y es una clara violación de derechos humanos", aseguró Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá.

Que tragedia más dolorosa.



Este procedimiento evidencia un claro uso excesivo de la fuerza y es una clara violación de derechos humanos.



La Alcaldesa @ClaudiaLopez presidirá hoy la Mesa de Policía y DDHH junto a @PGN_COL para recibir la denuncia de familiares de la víctima https://t.co/ED5m4wdhKN — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) September 9, 2020

Hugo Acero, secretario de Seguridad

"Lamento profundamente la muerte del señor Javier Ordóñez en hechos registrados en Engativá en los que se involucra a uniformados de @policiabogota. Toda nuestra solidaridad con su familia y la asistencia necesaria en este doloroso caso", trinó el secretario de Seguridad, Hugo Acero.

Lamento profundamente la muerte del señor Javier Ordóñez en hechos registrados en Engativá en los que se involucra a uniformados de @policiabogota. Toda nuestra solidaridad con su familia y la asistencia necesaria en este doloroso caso. — Hugo Acero (@HugoASeguridad) September 9, 2020

Guillermo Rivera, veedor distrital

"Hoy debería celebrarse el día de los derechos humanos; sin embargo, las noticias de masacres y la noticia de un abuso policial que termina en un homicidio me llevan a concluir que no hay nada por celebrar y sí mucho por hacer para lograr la vigencia de los DD. HH. en Colombia", aseguró Guillermo Rivera, veedor distrital.

Hoy debería celebrarse el día de los derechos humanos, sin embargo las noticias de masacres y la noticia de un abuso policial que termina en un homicidio, me llevan a concluir que no hay nada por celebrar y si mucho por hacer para lograr la vigencia de los DDHH en Colombia — Guillermo Rivera (@riveraguillermo) September 9, 2020

Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá

"Se supone que el taser está prohibido en Colombia, el señor Francisco Santos quiso generalizarlo en el país. Ahora estamos ante el asesinato de un hombre decente y trabajador, padre de familia, en manos de la policía en Bogotá precisamente con descargas eléctricas", manifestó el senador Gustavo Petro.

Se supone que el taser está prohibido en Colombia, el señor Francisco Santos quiso generalizarlo en el país.



Ahora estamos ante el asesinato de un hombre decente y trabajador, padre de familia, en manos de la policía en Bogotá precisamente con descargas eléctricas https://t.co/YUJwQi4bE0 — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 9, 2020

