Después de que el Gobierno Nacional realizara una 'toma a Bogotá' en las localidades de Kennedy y Engativá la semana pasada, la alcaldesa Claudia López afirmó que después de este hecho se presentó vandalismo por parte de la primera línea.



"Cerraron su 'Toma a Bogotá' con actos vandálicos de su primera línea en Kennedy y Usme", dijo la alcaldesa a través de su cuenta de X, y agregó que la reacción de las autoridades evitó que la situación se saliera de control.

"La actuación oportuna de @SeguridadBOG y @PoliciaBogota controlaron y evitaron daños y perturbaciones a los vecinos, y protegieron y reestablecieron el transporte público", añadió.



Terminó su mensaje diciendo que "Bogotá rechazará en las urnas su politiquería y vandalismo. Bogotá se Respeta".



El mandatario Gustavo Petro y la alcaldesa se reunieron el pasado jueves en la Estación de Policía de Kennedy.



La llegada de Petro estuvo precedida por Laura Sarabia, exjefe de gabinete y actual directora de Prosperidad Social; la ministra de Defensa (e), Ana Catalina Cano; el ministro del Interior, Iván Velasco; y el director de la Policía Nacional, general William René Salamanca.



Un cuadro de Petro y López frío y distante fue la característica de la rueda de prensa. Eso sí, siempre cordiales y ceñidos a los protocolos que ambos mantienen por los cargos que ostentan.

El presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López en consejo de seguridad. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

“Debemos agradecerle al presidente que en este año ha habido un cambio de actitud mucho más considerada con Bogotá (...) y queremos agradecerle mucho al presidente esta atención que le da al tema de seguridad, convivencia y justicia a nuestra ciudad porque lo necesita”, inició la alcaldesa López.​



Por su parte, el presidente dijo lo siguiente: “La policía fue llevada a las zonas del país que estaban desprotegidas y Bogotá fue castigada por esa situación”.



Advirtió que a “mediano plazo” todos los uniformados que estén haciendo labores administrativas deberán regresar a la calle. Cabe resaltar que este lunes el director de la Policía Nacional, general William Salamanca, anunció la llegada a la ciudad de 2.200 policías.



Desacuerdo por subsidios

Uno de los puntos en los que no lograron un acuerdo fue en el tema de subsidios, pues hace unos días el Distrito afirmó que iba a asumir las ayudas que más de 161.000 familias dejaron de recibir por parte del Gobierno.

Esto debido a la terminación del programa Ingreso Solidario y la transición de Familias en Acción a Renta Ciudadana.



“En materia social sí tenemos un amable desacuerdo, en el que no voy a profundizar, hicimos una solicitud en materia de modificación de las transferencias monetarias y el presidente nos ha dicho que su política es distinta (...) en eso no coincidimos y no habrá cambios en la política de transferencias monetarias para Bogotá por parte del Gobierno, desafortunadamente”, señaló la alcaldesa.



Ante esto, Gustavo Petro enfatizó en que la “pequeña” cantidad que se estaba dando a una gran parte de las personas no estaba dando resultados positivos en la mitigación de la pobreza.



“Ahora daremos una cantidad que nos permita sacar a la gente de la pobreza y la pobreza extrema estadísticamente (...) el hecho de aumentar el dinero por familia nos obliga a focalizar porque no tenemos plata para todos”, señaló.

Proyectos de educación

La Nación y el Distrito trabajarán en conjunto para sacar adelante cuatro proyectos en pro de la educación: un Policampus en Suba, una nueva sede de la Facultad de Ciencias Médicas y de Enfermería de la Universidad Distrital, en Bosa; la sede de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, en Los Mártires.



En estos tres, la ciudad aportará el urbanismo y el terreno, y la Nación, el dinero para construir.



El Presidente también apoyará la extensión del Policampus de Kennedy, que fue construido cuando él fue alcalde.



Respecto a la educación básica, la alcaldesa dijo que en Bogotá se están construyendo 70 colegios para habilitar 60.000 nuevos cupos para la primera infancia, primaria y secundaria.



“Le hemos pedido al señor Presidente que se incremente en 272.000 millones de pesos anuales la transferencia del SGP para cubrir los maestros y personal administrativo requerido para esos nuevos colegios, y nos ha apoyado también en ese sentido”, indicó la alcaldesa de Bogotá.

REDACCIÓN BOGOTÁ