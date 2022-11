En medio del debate que está llevando a cabo la Comisión Primera del Congreso de la República sobre la construcción del metro de Bogotá, la alcaldesa Claudia López en su intervención aseguró que la solicitud del presidente Gustavo Petro sobre hacer un tramo de la primera línea del metro subterránea no es caprichosa, revanchista, ni política.



Luego de que varios senadores hicieran duras críticas a la solicitud del mandatario nacional, Gustavo Petro, de cambiar el trazado de un tramo de la primera línea del metro (en la caracas) para hacerlo subterráneo porque se demoraría más, pero también le costaría más a la ciudad, la alcaldesa Claudia López dijo que no se trataba solo de un capricho.



Además dijo, que la alcaldía de Bogotá le hizo una encuesta a mil ciudadanos donde se les preguntaba si prefieren la construcción de la primera línea del metro como está contratada, elevada hasta la calle 72, sin cambiarle nada o si quieren que se vuelva subterránea una parte así eso sea más costoso y se demore más.



Los resultados fueron que el 77 % de los encuestados respondieron que prefieren que la primera línea se se haga como ya está estructurada, y el 23 % que un tramo se haga subterráneo, así se demore. Por lo tanto, López aseguró que estos resultados son un mensaje.

No obstante, la mandataria también defendió la solicitud del presidente, y dijo que no era cierto que el presidente esté haciendo una solicitud caprichosa.



"El presidente Petro, que por fortuna fue alcalde de Bogotá, está haciendo una solicitud responsable y rigurosa, si fuera caprichosa senador Luna, lo que él lleva en su corazón es su proyecto, el que él diseño con mucho esfuerzo, que estaría construido hoy de no ser por la mezquindad política de quienes hablan hoy de construir sobre lo construido", expresó la alcaldesa.



REDACCIÓN BOGOTÁ