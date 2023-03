Una ciudadana denunció que delincuentes rompieron una ventana de su carro y se llevaron pertenencias por un valor de 5 millones de pesos, en una zona de parqueo pago de la localidad de Teusaquillo.

De acuerdo conel testimonio de la joven a City Tv, ella y su padre dejaron el vehículo estacionado por unas dos horas en la mencionada zona y cuando regresaron, hacia las 8 de la noche, encontraron que la ventana de la puerta trasera izquierda estaba completamente rota y los pedazos del vidrio dentro del automotor.

Al revisar el carro, estas nuevas víctimas de la inseguridad en la capital del país no encontraron una maleta que estaba debajo de la silla del conductor. Sin embargo, los ladrones no se llevaron unas bolsas que contenían libros.



La joven aseveró que el hecho de que se hayan llevado solamente la maleta indica que los delincuentes tuvieron tiempo suficiente para revisar muy bien los objetos de valor que había dentro del carro.



Según ella, el monto del hurto asciende a los 5 millones de pesos, a los que se debe sumar la reparación de la ventana del carro.



Con respecto a este caso, la Terminal de Transportes de Bogotá, que es la responsable de esta zona de parqueo pago, respondió que el pago en las zonas de parqueo no cubre la vigilancia de los vehículos porque su objetivo es organizar y cuidar el espacio público.

Fernando Umaña Mejía

​Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS y City TV