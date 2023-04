Si va a pasar la Semana Santa en Bogotá, le compartimos cinco planes gratuitos que puede hacer en la ciudad con su grupo de amigos, en familia o con su pareja. Recuerde que los eventos están sujetos a cambios y modificaciones. Prográmese con estos cinco planes gratuitos en Bogotá:

Disfrute de la actividad calles mágicas de Bogotá Sabe a Centro. Es una intervención pedagógica de apropiación del espacio público con juegos tradicionales como rana, soga, fútbol cinco y jenga.



Fecha: martes 4 de abril.

Horario: 2:00 p.m. – 5:00 p.m.

Lugar: Parque Santander.

Santo desparche, reír para no llorar en La Media Torta.

La Media Torta presenta el próximo 6 de abril a las 4:00 p.m. Santo Desparche, reír para no llorar, un espectáculo de stand up comedy que tiene el propósito de evocar los inicios de este género y tipo de espectáculo que nace en los clubes de Nueva York en las décadas de los años 70 y 80. En esta ocasión, los invitados son Diego Martínez, Carolina Navas, Edwin Castiblanco y Lucho Gardeazabal.



Fecha: jueves 6 de abril de 2023

Entrada libre.

La Media Torta cuenta con graderías a cielo abierto. Consulte la agenda puede en www.idartes.gov. co Foto: Juan Santacruz. Idartes

Teatro en el Muelle de la FUGA

El miércoles 5 de abril de 2023 se tendrá la presentación de la obra de teatro 'El Lazarillo', del grupo el Torreón - Grupo Representativo Institucional de la Universidad Pedagógica Nacional.



Lugar: El Muelle de la FUGA. Calle 10 N.º 3-16

Hora: 6:00 p.m.

Entrada libre.

El Muelle de la FUGA fue uno de los escenarios elegidos para la realización de los conciertos. Foto: Foto: César Melgarejo/ CEET

Recorridos turísticos por el centro de Bogotá ¡Inscríbase!



Los recorridos están a cargo del Instituto Distrital de Turismo, son completamente gratuitos, con el fin de que todos los turistas, visitantes y residentes tengan acceso a ellos. Son recorridos de 45 minutos y 2 horas aproximadamente. Las personas interesadas en participar deben realizar una inscripción previa a través de uno de los siguientes medios:



• Inscribirse personalmente en los Puntos de Información Turística (PIT).

• En la línea gratuita 018000127400

• En la línea de atención telefónica y/o WhatsApp +573204881022

• En el chat virtual disponible en BogotaDC.travel

• En el email: informacionturistica@idt.gov.co

¡Respire! Clase de yoga en la Fundación Gilberto Alzate.



FUGA respira es un espacio en el que se abordan prácticas de respiración, movimiento y atención plena para nutrir la experiencia de apreciación del arte en las salas de exposición.



Fecha: sábado 8 de abril de 2023

Hora: 8:30 a.m.

Lugar: Salas de exposición FUGA. Calle 10 N. 3-16

Tenga en cuenta los horarios programados y lugares de cada actividad para que disfrutes de la jornada.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DISTRITAL