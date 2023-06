Desde 2012, año en el que se creó el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en Bogotá, el déficit en el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) ha venido creciendo exponencialmente, pasando de 100.000 millones de pesos a casi 2,9 billones en 2023.



El crecimiento constante de este monto es de preocupación para el Distrito, el Gobierno y los expertos, teniendo en cuenta que más de 3 millones de personas se movilizan al día en el sistema, por lo que garantizar su continuidad es prácticamente una obligación para las autoridades.



Precisamente, un foro organizado por Bogotá Cómo Vamos (BCV) —iniciativa conformada por la Fundación Corona, EL TIEMPO Casa Editorial, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad Javeriana— reunió a varios representantes distritales y gubernamentales, así como a expertos en movilidad y financiación, para responder la siguiente pregunta: ¿cómo financiar el transporte público en Bogotá y no morir en el intento?



Felipe Mariño, director de BCV, fue el encargado de abrir el evento, exponiendo algunas cifras de la financiación del SITP. En primer lugar, explicó que el FET es “la diferencia que hay entre lo que se percibe de ingresos en el sistema y lo que cuesta su operación”.



Actualmente, los costos totales del sistema son de 5,4 billones de pesos, y los ingresos por tarifa están cubriendo solo 2,5 billones, es decir, el 45 por ciento. El resto de los costos se suman al déficit.



Para poder cubrir los 2,9 billones y garantizar la operación hasta diciembre de este año, se plantea que el Distrito aporte 2,4 billones de pesos (81 por ciento del FET), por lo que necesita que la nación participe con aproximadamente 580.000 millones.



El sistema TransMilenio llega hasta el aeropuerto a través de buses, pero no cuenta con infraestructura como carril exclusivo y estaciones o portal. Foto: Néstor Gómez

No obstante, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se aprobaron para 2023 solo 300.000 millones de pesos para financiar la operación de todos los sistemas de transporte púbico del país. Esto quiere decir que, incluso, si todo el dinero se destinara a Bogotá no sería suficiente.



Durante su intervención en el foro, Julia Rey, experta en transporte público, y Fernando Rojas, experto en movilidad, aseguraron que hay cuatro elementos que influyen en el incremento del déficit: la disminución en la demanda de usuarios del sistema; la variación de indicadores macroeconómicos (precio del dólar, inflación y el incremento del salario mínimo); adquisición y ascenso tecnológico de la flota, y evasión del pasaje.



“El hueco financiero va a seguir creciendo, la gente se va a seguir moviendo en carro particular o en moto. Por eso, es importante iniciar una discusión mucho más fuerte con el Gobierno Nacional”, manifestó Rojas.



Debido a que el dinero proveniente de la tarifa no es suficiente, durante el foro se explicaron algunas estrategias que se han ejecutado para aliviar el déficit. Además, se plantearon una serie de propuestas que ayudarían a mejorar la financiación del sistema.



La Policía de TransMilenio reforzó la seguridad en estas estaciones. Foto: Mauricio Moreno / El Tiempo

Los aportes del Gobierno

Julia Rey, experta en transporte público, indicó en el foro de Bogotá Cómo Vamos que si bien se había dicho que dentro del presupuesto de la Nación se iban a destinar 1,3 billones de pesos a los sistemas de transporte público del país, en la ley de presupuesto que estableció el Gobierno solo se dice que se destinarán 300.000 millones de pesos.



“El secretario de Hacienda dijo que había un acuerdo verbal con el entonces ministro (José Antonio) Ocampo para poner el billón de pesos restantes solo para Bogotá, pero dos semanas después Ocampo salió del cargo y llegó Ricardo Bonilla”, señaló la experta.



Rey añadió que luego se presentó el proyecto de ley de adición presupuestal, en el que sí aparecía todo el dinero, pero señalando que es para todo el sector transporte. Por lo tanto, Asocapitales hizo una proposición para que la totalidad de este monto se destine únicamente a los sistemas de transporte público.



Al respecto, Nicolás Rincón, director de infraestructura y energía sostenible del Departamento de Planeación Nacional, dijo que el Gobierno está comprometido con que el transporte en las ciudades sea sostenible en el tiempo y que por eso ayudará en el cofinanciamiento, para aliviar el déficit de los diferentes sistemas hasta en un 50 por ciento.

Alternativas del Distrito

Claudia Mercado, asesora en movilidad sostenible de la Secretaría Distrital de Movilidad, destacó que la alcaldía actual ha dispuesto de dos alternativas de financiación para cubrir el déficit del sistema: el pico y placa solidario, que recauda 200.000 millones de pesos al año, y las zonas de parqueo, las cuales aún no generan ingresos porque, según Mercado, están en etapa preliminar. La funcionaria añadió que el Distrito está trabajando en un Sistema Interoperable de Recaudo para lograr integrar las tarifas de todos los medios de transporte que existen en la ciudad y la región.



Estrategias antievasión

Teniendo en cuenta que aproximadamente el 29 por ciento de los usuarios del sistema evaden el pasaje, Claudia Mercado aseguró que con herramientas como las puertas anticolados y los nuevos torniquetes se tiene como meta para el primer semestre de este año que este fenómeno disminuya un 15 por ciento en algunos portales. Además, señaló que dentro del Plan Estratégico Antielusión se busca el bloqueo de más de 63.000 tarjetas por movimientos inusuales, con el fin de atacar también la reventa de pasajes que se ve cerca de varias estaciones de la ciudad.

Cientos de usuarios no pagan su pasaje e ingresan de forma irregular. Foto: Néstor Gómez. Archivo EL TIEMPO

Reducción del costo de la tarifa

Fernando Rojas, experto en movilidad, manifestó que desde la pandemia la cantidad de usuarios de disminuyó y se seguirá reduciendo si sigue subiendo la tarifa del servicio año a año. “Para algunos hogares puede ser más económico movilizarse en moto que en transporte público”, afirmó.



Por lo tanto, planteó la propuesta de bajar la tarifa para incentivar a la ciudadanía a usar el transporte público. Incluso, dijo que sería ideal implementar la tarifa cero. “El debate tiene que abrirse. Sería una inversión social que va a permitir que la gente acceda a la ciudad”.

Regulación del transporte

Juan Carlos Bejarano, experto en Hacienda, afirmó que el transporte en las ciudades de Colombia se ha vuelto un servicio, “al igual que el acueducto, el aseo y la energía eléctrica”. Por lo tanto, propuso que desde la institucionalidad del país se regulen los distintos sistemas, pues no está de acuerdo con que “todo se derive exclusivamente de convenios”.



“Se debe asumir que el transporte será permanentemente deficitario (...). Los servicios públicos ya tienen un sistema establecido de cómo se fija la tarifa y se remuneran las inversiones”, citó.

LAURA MERCADO

REDACCIÓN BOGOTÁ

