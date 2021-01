Ciclorruta de la calle 13: ¿y ahora qué viene?

Después de defender ‘a capa y espada’ la ciclorruta de la calle 13, el Distrito dio un reversazo. El carril para bicicletas, que iba por el centro del carril oriente-occidente de la calle 13, será desmontado y pasará a ubicarse en la zona de reserva vial. La noticia se supo a finales de diciembre cuando, en una rueda de prensa, el director del IDU, Diego Sánchez, confirmó que en 2021 se haría el cambio. “El problema de congestión que se generó (con la ciclorruta) fue mucha, por eso se va a generar por fuera”, dijo Sánchez en ese momento.



Y, este miércoles, un anuncio de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, revivió la noticia. Ambos confirmaron que, desde el 4 de enero, comenzaron los trabajos para trasladar esta ciclorruta.

“De manera que podamos proteger la vida de los ciclistas pero sin generar más trancón por la calle 13. Ya empezó esa obra el 4 de enero, ya está señalizada, ya están los materiales y la gente trabajando. Vamos a terminar el 7 de mayo”, aseguró la alcaldesa.



Este anuncio, aunque es reconocido como un alivio entre los conductores de transporte de carga, transporte intermunicipal y vehículos particulares, deja muchas preguntas.

¿Cuánto costó la ciclorruta por el centro?

La decisión de cambiar la estructura de la ciclorruta por la calle 13 despertó nuevos cuestionamientos entre quienes criticaron, desde un principio, este tipo de intervención. Sobretodo, las preguntas apuntan a los recursos invertidos.



El concejal Emel Rojas, por ejemplo, trinó: “El bicicarril de la calle 13 es el monumento a la improvisación y la soberbia. La Alcaldía prefirió enterrar 1.000 millones de pesos en una infraestructura que hoy debe desmontar, a pesar del clamor de parte de la ciudadanía. Hoy corrige, pero ¿Quién devuelve los recursos?”.



A su vez, la concejal Lucía Bastidas, reclamó: “Inaudito que @ClaudiaLopez improvise con la 13. Hoy anuncia que el bicicarril de la Calle 13 será movido a un costado sobre una zona de reserva vial y los recursos invertidos en el bicicarril actual se habrían perdido”.



EL TIEMPO consultó con el IDU y con la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) cuánto dinero se invirtió en esta ciclorruta cuya implementación empezó el 25 de marzo, con motivo de la pandemia por covid-19, y que se ‘blindó’ con una segregación de new jerseys de concreto.



Eso sin contar lo que invirtió la Secretaría de Movilidad para tener los gestores de movilidad en el punto y lo que invirtió la UMV en la adecuación de la malla vial.



Hay quienes señalan que los entes de control deberían entrar a ver si esto constituye un detrimento patrimonial.

¿Cómo será la nueva ciclorruta?

La nueva ciclorruta estará ubicada en la zona de reserva vial del costado sur de la calle 13. Hoy, este es más un punto lleno de tierra y arena que de cemento. Su estado actual se debe, en buena parte, a que, por años, el ‘andén’ ha sido invadido por el transporte de carga y utilizado como parqueadero, taller al aire libre y hasta paradero del transporte público.

Calle 13. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

La idea de las autoridades, en parte, es recuperar la zona con la ciclorruta temporal. El Idu confirmó se creará un ciclocarril bidireccional de tres metros de ancho, que irá por la calle 13 entre la carrera 135 y la avenida Boyacá.



Y, concretamente, la UMV confirmó que la intervención entre la carrera 97 y la carrera 135 costará cerca de 4.500 millones de pesos.



"Actualmente dicha entidad se encuentra en ejecución de obra del tramo comprendido entre la carrera 100 y la carrera 97", precisó el Idu y agregó que, hasta el momento, no se ha definido la fecha de retiro de los new jerseys de concreto del centro de la vía: "Eso dependerá del avance efectivo que se tenga en la construcción de la ciclorruta provisional, es decir, la del costado de la vía".

Ciclorruta de la calle 13 Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Y el dolor de cabeza será no solo monetario, sino social. La recuperación de espacio público en este punto, hecho tierra, invadido por enormes vehículos y donde los peatones serpentean buscando tomar un Sitp o un bus intermunicipal no será fácil.



“Es complejo. Hay muy poco espacio, muchos actores en la vía y mucha presión por usos como talleres, depósitos, mecánicos, etc. Es casi imposible evitar los conflictos en los andenes de la calle 13, puesto que los usos son muy variados e intensos”, asegura Ricardo Montezuma, experto en movilidad sostenible.

¿Sirvió la ciclorruta?

El argumento principal del Distrito, en su momento, para defender la ciclorruta por el centro fue que estaba motivando viajes seguros en bicicleta por la calle 13.



Y, en general, fue bien recibido por algunos ciclistas. “Antes del bicicarril era horrible. Tocaba ir por la calle y ver esas tractomulas gigantes pasándote al lado. Hoy, con los maletines de concreto, como mujer me siento más segura, porque sé que tengo una barrera que me protege”, aseguró, en noviembre de 2020, Lorena Nieto, ciclista y miembro del colectivo ‘Nosotras Pedaleamos’. Hoy, no ve con buenos ojos el cambio: "las personas que no están acostumbradas a los viajes en bicicleta no saben bajar y subir. Prefieren bajarse de la bicicleta, cruzar con la bicicleta en la mano, pasar, y volverla a montar. Para quienes ya sabemos el sube-baja hace perder tiempo".



Además, en algunos casos, los ciclistas prefieren no usar las ciclorrutas en andén por temor a exponerse a un atraco.



¿Que si se usó la ciclorruta de la calle 13? Sí. La Secretaría de Movilidad reporta que, a la fecha, sobre la ciclorruta de la calle 13, se han movilizado más de 500.000 ciclistas en las horas pico. En promedio, en la segunda semana de enero, se movilizaron 6.334 ciclistas por día en las horas de máxima demanda.



Los siniestros viales que involucraron a ciclistas se mantuvieron estables. Entre marzo y diciembre de 2019 hubo dos; y en el mismo periodo de 2020, hubo dos.

¿Y las demás ciclorrutas?

De los 15 tramos de ciclorrutas temporales trazadas a raíz de la pandemia, tres quedaron fichadas como soluciones permanentes: la de la carrera 7a., la de la carrera 9 a. y la de la calle 13. Sin embargo, se suspendieron dos: la de la Autopista Sur y la de la avenida Primero de Mayo.



Las otras 10 siguen en operación con segregación tipo ‘maletines naranjas’.



Este es el detalle de cada ciclorruta que la Secretaría de Movilidad le compartió a EL TIEMPO:



Carrera 7a. desde la 1 de mayo hasta la calle 106: 15,2 kilómetros (implementada)



Carrera 9a. desde la calle 106 hasta la calle 147: 4,6 kilómetros (implementada)



Calle 13 desde la Alameda El Porvenir hasta el río Bogotá: 4 kilómetros (implementada)



Calle 13 desde la carrera 50 hasta la Alameda El Porvenir: 6,8 kilómetros (en operación).



Autopista Sur entre el CAI de Bosa y la avenida Villavicencio: 1,9 kilómetros (suspendida).



Avenida Las Américas desde la NQS hasta la carrera 50: 3,1 kilómetros (en operación)



Avenida Suba desde la carrera 91 hasta la calle 127: 3,7 kilómetros (en operación)



Avenida Caracas entre el Portal Usme y la calle 16: 10,4 kilómetros (en operación)



Avenida Villavicencio desde el Parque El Tunal hasta la diagonal 48 sur: 0,5 kilómetros (en operación)



Avenida Primero de Mayo desde la carrera 7a. hasta la avenida Agoberto Mejía: 11,5 kilómetros (suspendida)



Carrera 68 desde la Autopista Sur hasta la calle 53: 8,2 kilómetros (en operación).



Calle 68 desde la avenida Caracas hasta la carrera 29B: 9,6 kilómetros (en operación)



Calle 68 desde la carrera 29b hasta la carrera 110G: 4 kilómetros (en operación)



Carrera 24 entre avenida Boyacá y avenida Primero de Mayo: 4 kilómetros (en operación).

¿Se queda así la calle 13?

El Gobernador de Cundinamarca aseguró ayer que “la adecuación del bicicarril en la calle 13 es una solución temporal. Trabajamos para que la obra a mediano y largo plazo sea volver a construir esta importante vía que beneficia a la ciudad y al departamento”.



Sin embargo, esa solución definitiva tardará en llegar. El proyecto de ampliación está sujeto a una estructuración financiera que en este momento se está adelantando.



El Idu confirmó que "la estructuración integral del proyecto de la calle 13, incluyendo la estructuración financiera, esté lista para fines de este año, entre noviembre de 2021 y enero de 2022. Esta estructuración se realiza en el marco del Convenio de cooperación suscrita entre la ANI, el ICCU y el IDU".



Es decir que solo hasta dentro de un año se habrá surtido ese paso.

