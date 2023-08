Cinco mujeres conformaban una estructura criminal dedicada a crear perfiles falsos en redes sociales y sitios web de citas para, posteriormente, extorsionar a sus víctimas amenazándolas con publicar contenido sexual.





Según detalló la Policía Metropolitana de Bogotá, las capturadas entregaron pruebas, entre audios, chats y fotografías, de cómo contactaban a las personas a través de estas plataformas.



Luego, cuando ya habían establecido una conversación de tipo sexual, otra persona de la banda delictiva le escribía a la víctima para decirle que las autoridades judiciales habían recibido denuncias en su contra por los delitos de pornografía infantil, pedofilia y acoso sexual con menores de edad.

Así amenazaban a las víctimas. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

"Compartían imágenes, fotografías, videos, que editaban con mensajes de que eran acosadores y violadores. De esta manera extorsionaban a las víctimas para no publicar estas imágenes", dijo un vocero del Gaula de la Policía.







A cambio de no difundir este material, borrar las supuestas pruebas y detener la presunta denuncia, pedían entre 500 mil y 10 millones de pesos.



"Tranquilo que el dispositivo de la menor queda incautado en mis manos para que esta familia no tenga este material pornográfico y quizá lo quiera comprometer más adelante", se lee en uno de los mensajes.



La banda de mujeres llegó a recaudar hasta 650 millones de pesos producto de estas actividades de ciberextorsión. Fueron capturadas en Bogotá y Medellín.



“La investigación continúa, esperamos que muchas más víctimas se acerquen a denunciar a este grupo criminal para lograr la captura de los demás integrantes", indicó la general Sandra Patricia Hernández, comandante de la Policía Metropolitana

de Bogotá.

#Capturadas 5 mujeres que utilizaban perfiles falsos en redes y páginas web de citas para extorsionar a hombres a cambio de no publicar contenido sexual con el que los iban a hacer pasar como violadores



Por favor no compartan imágenes personales con desconocidos



Denuncie al 165 pic.twitter.com/hyaZdXZuz2 — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) August 31, 2023

La comandante agregó que es posible que algunas llamadas se estén haciendo desde centros carcelarios de la capital. "Bajo este enfoque, llevaremos a cabo más capturas en los próximos días”, afirmó.



La Policía resalta que, en el marco del Plan Choque Seguridad 360, han sido capturadas 65 personas por el delito de extorsión en todo el territorio nacional.

