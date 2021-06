Indignación por gatos hacinados en una camioneta

Nicol Villamil, una voluntaria de hogares de paso para animales en Fontibón, occidente de Bogotá, iba a recibir 20 gatos provenientes de Valledupar. Sin embargo, a la llegada de los animales en la madrugada de este miércoles, se encontró con unas imágenes tristes que despertaron un indignante caso de maltrato animal.



En la camioneta, que venía de un largo recorrido desde el departamento del Cesar, había centenares de felinos hacinados en guacales y en condiciones precarias de salubridad. Inclusive, muchos llegaron sin vida.



“Entre dos hogares de paso me comprometí a recibir 20 gatos, y nos dijeron que venían en perfecto estado, pero venían en una camioneta muy pequeña para transportar gatos. No es normal que en un viaje de tantas horas transporten animales en esas condiciones”, aseguró Nicol a Citytv*.

La mujer y otra voluntaria alertaron a las autoridades sobre el aberrante caso. Al llegar la Policía Ambiental al lugar, la camioneta había huido con algunos de los animales que, según las mujeres, eran los más sanos.



La concejala de Bogotá y activista por los derechos de los animales Andrea Padilla explica que las voluntarias no son responsables por este caso, aunque sí hace un llamado a un mayor control de las autoridades ante estas situaciones. “Son víctimas de engaño que partieron de la buena fe. Y que la camioneta se lleve a los animales menos graves le genera a uno suspicacia”.



EL TIEMPO consultó al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, que junto con la Policía Ambiental ya pusieron la alerta ante la Fiscalía para que se adelanten las investigaciones por el paradero de la camioneta y de los demás felinos. Informa que son cerca de 350 y 450 gatos los que llegaron en malas condiciones.



No obstante, Protección Animal aún no tiene con exactitud el número de gatos muertos. Padilla manifiesta que le informaron de una cifra de 42, pero las voluntarias que recibieron a los animales aseguran que podrían ser hasta 100 las víctimas fatales.

