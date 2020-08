Esto es lo que ahora le piden los Centros Comerciales a Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tiene una nueva solicitud sobre la mesa para flexibilizar aún más la reapertura económica en la ciudad.



Esta vez se trata de una carta enviada por la Asociación de Centros Comerciales de Colombia, Acecolombia, que manifestó "una inmensa preocupación después de recibir y analizar el modelo con el cual operarán las diferentes actividades económicas en Bogotá y a través del cual se restringe aún más la capacidad de operación de los centros comerciales".



La carta está firmada por Carlos Hernán Betancourt, director ejecutivo de Acecolombia, y por Pablo Hernández, presidente de la junta directiva de Acecolombia.

Acecolombia calcula que, a la fecha, se han perdido 44.000 empleos perdidos y se han cerrado 1.700 locales en los centros comerciales de Bogotá.



"En este punto, y tras cinco meses de operación restringida, es completamente insostenible para los centros comerciales mantener las operaciones con el plan de activación planteado por su gobierno", le escribe Acecolombia a López.



Según el decreto distrital, los centros comerciales pueden abrir, pero con reglas y horarios de ingreso:



Para ir a comercio esencial: De domingo a domingo, sin restricciones (aplica pico y cédula)



Para ir a comercio no esencial: De miércoles a domingo. La franja de horario permitida es de 5 a.m. a 9 p.m.. (aplica pico y cédula)



Para ir a plazoletas de comida: De miércoles a domingo de 5 a.m. a 10 p.m. (la reactivación comenzará una vez sean autorizados, uno a uno, los negocios gastronómicos por la Alcaldía). Tenga en cuenta que los domicilios sí funcionan toda la semana. (NO aplica pico y cédula).



El control de pico y cédula se hará a la entrada de los establecimientos que funcionen con la medida.

Lo que pide Acecolombia

La asociación le solicita a la alcaldesa:



- Retirar la medida de pico y cédula como condición de acceso a los comercios de bienes al por menor.



- Reconsiderar las restricciones de los días de operación y permitir trabajar los siete días a la semana. Esto en el caso del comercio al por menor no esencial, porque supermercados, droguerías y otros establecimientos de comercio esencial sí pueden operar todos los días y sin restricción de horario.



"Podemos dar garantía de no aglomeraciones, la cual radica en el cumplimiento de aforos que ejecutamos y mantenemos con rigor y en el estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad", indica la carta.

