Bogotá es un proyecto de construcción cultural que no solo está en constante movimiento, sino que con el trasegar de cada día expande sus horizontes y se convierte en una exposición cultural por localidades.



Incluso con una pandemia a bordo, el sector Cultura, Recreación y Deporte logró ser resiliente y crecer, y de esta manera demostrar que existen legados de construcción artística que muchos ciudadanas y ciudadanos cargan con orgullo y sin temor a las adversidades, y que con su trabajo fortalecen procesos comunitarios que brindan seguridad y entornos para el disfrute del arte y la cultura, como un derecho de la ciudadanía, en cada una de las 20 localidades.



Le puede interesar: Estas son las actividades y eventos del Festival de Verano 2023 en Bogotá

En este cumpleaños Bogotá puede celebrar que existan agentes culturales como Augusto Clavijo, director de la Sinfónica de Fontibón, que ha logrado impactar a la niñez de la localidad y a sus familias; Daniela Galindo, quien inspirada en la condición de su hermana ‘Julis’, junto a su amigo Daniel Calderón, crearon el programa teatral Arte Incluyente Colombia, para personas con habilidades diferentes; y Ferney Pinzón, que ha sabido conectar decenas de proyectos comunitarios para crear la Red Danza Bosa, la más grande de la ciudad en este arte.

Fontibón, la única localidad con sinfónica de carácter comunitario

Se trata de una obra sin precedentes liderada por Augusto Ferney Clavijo Mantilla, un músico bogotano con 26 años de trayectoria, maestro de la Fundación Obra Social Banda Sinfónica de Fontibón, la cual nació a principios de 2021, en plena pandemia, gracias a los estímulos que recibió tras ganar una beca Es Cultura Local, de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

Facebook Twitter Linkedin

La Fundación Obra Social Banda Sinfónica de Fontibón es un proyecto que ha impactado a más de 3.000 niños y niñas. Foto: Cortesía

En el transcurso de este 2023 su proyecto ha impactado a más de 3.000 niños y niñas de la localidad de Fontibón con su género sinfónico experimental y a nueve artistas locales, que recibieron un rubro económico por la labor de enseñar.

“El otro día le comenté eso a un miembro de la Alcaldía y no me creyó. Me tocó ir a buscar los certificados y se los puse sobre la mesa, para que creyera en el proyecto”, dice Clavijo, un hombre charlador que transmite entusiasmo en cada una de sus palabras.

En este momento la Sinfónica cuenta con 300 integrantes que están distribuidos en tres núcleos en la localidad de Fontibón: Zona franca, Versalles y Alameda. Su impacto ha sido tal que en este momento tienen una lista de espera de alrededor de 70 niños y niñas que quieren ingresar, pero, por falta de capacidad e instrumentos aún no pueden recibirlos.

Por cierto, la consecución de instrumentos para la Sinfónica se ha convertido en uno de los eslabones de su cadena de valor, pues han diseñado un programa de economía circular para conseguirlos. La mayoría fueron descartados por colegios e instituciones por sus malas condiciones, pero la unidad de lutería de la Sinfónica los repara para que vuelvan a cobrar vida. Incluso, si el daño es irreparable, los intervienen para convertirlos en obras de arte que venden para reinvertir los recursos.

También: Así será el evento Bogotá Góspel Regresa para celebrar los 485 años de la capital

“Aquí ninguno se da por enterado de que está en una clase. Todos creen que simplemente están en una banda, pero en medio de eso ven acordes, figuras gramaticales y apreciación musical, de una manera tan transversal que ellos ni siquiera se dan cuenta de que reciben clase. Aquí llegan a compartir, como una gran familia, en medio de una actividad que se ha vuelto cotidiana. Creo que ese ha sido en parte nuestro éxito. La lengua, la tiza y el tablero aburren a cualquiera”, afirma Clavijo.

Arte Incluyente Colombia, una utopía hecha realidad

La comunicación y el aprendizaje son los pilares del proyecto Hablando con Julis, liderado por Daniela Galindo, quien inspirada en las necesidades de su hermana Juliana, quien tiene una discapacidad que no le permite comunicarse verbalmente, creó un software a través del cual ha podido darle voz a las ideas y sueños de Julis, como cariñosamente la llama, abriendo posibilidades inimaginables a otros y otras jóvenes y adultos para que puedan comunicarse y adquirir nuevas habilidades.

Facebook Twitter Linkedin

El programa Arte Incluyente Colombia ha formado a más de 200 artistas con diferentes tipos de discapacidad. Foto: Cortesía

Pero la creación de este aplicativo fue solo la primera parte de esta hazaña. A Daniela, quien siempre ha practicado teatro, se le llenó el corazón de emoción el día que su hermana Julis le dijo que ella también quería estudiar actuación. Y se pusieron en marcha para lograrlo.

Con la ayuda de un gran amigo, y hoy socio, Daniel Carderón, dueño de la Escuela Deca Teatro, Julis entró a estudiar este arte, obteniendo grandes resultados tras un año de proceso. Fue esa la razón por la que Daniela y Daniel decidieron crear en 2019 el programa teatral y creativo Arte Incluyente Colombia.

Fue así como llevaron a cabo Los memos, la primera obra musical de teatro incluyente en Colombia. Después de eso, han realizado más de 17 producciones profesionales y han formado más de 200 artistas con diferentes tipos de discapacidad en tan solo cinco años.

De hecho, uno de sus artistas, Samuel Martínez, fue el primer artista con discapacidad contratado por Netflix, como actor en la serie Goles en Contra. Actualmente, otro de sus estudiantes fue llamado por la misma plataforma para el rodaje de una serie que saldrá el próximo año, y en los últimos días, también fueron llamados para otro casting.

Debido a estas nuevas oportunidades, Arte Incluyente Colombia ha desarrollado un plan de formación artístico semestral, donde personas con y sin discapacidad, pueden entrar para formarse en artes escénicas y audiovisuales.

“El medio audiovisual, sobre todo el de las plataformas, se está abriendo para contratar personas con discapacidad dentro de su elenco. Si bien nosotros ya veníamos trabajando con personas con discapacidad desde hace cinco años, nos hemos visto con más ganas de responderle al mercado, que se está abriendo. Eso en temas de inclusión hay que aplaudirlo y hay que estar acordes a esas nuevas oportunidades, por eso decidimos fortalecer nuestro plan formativo”, cuenta Galindo.

Por otro lado, el 23 y 30 de septiembre, los bogotanos podrán disfrutar de la obra ‘Más allá del caos’, una producción interactiva que llegará al Teatro Cabaret, hecha para todas las generaciones, que evoca muchos sentimientos, en la que el amor es la cura para los problemas que trae la vejez y la discapacidad. Esta obra pudo realizarse gracias a la Beca ‘Comparte lo que sabes’ de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

“Yo me siento con el corazón infladito por la labor que hacemos todos en Arte Incluyente Colombia. No solo promulgamos la inclusión, sino que estamos educando a una sociedad, familias, jóvenes, a artistas profesionales, cuerpo técnico de cada teatro y al público que la inclusión si es posible. Es una cuestión únicamente de abrir las mentes. No es algo difícil, el punto es querer hacerlo. Yo no trabajo con discapacidades, yo trabajo con personas, y cuando cambiamos esa perspectiva, todo cambia”, afirma Daniela Galindo.

Además: Preocupante panorama de invasión del espacio público por vehículos

La red de danza más grande Bogotá está en Bosa

Si hay un ejemplo de unión sin barreras en torno a la danza es el trabajo realizado por la Red Danza Bosa, un proceso organizativo de 14 años, el más antiguo de la ciudad en esta disciplina, que ha llevado a su localidad a ser el escenario del Festival Danza en la Ciudad, entre muchos otros logros que les han dado gran visibilidad.

Ferney Pinzón Reyes, bailarín desde chico en su tierra natal de Vélez, Santander, ha sido el precursor de esta red que hoy es su gran motivo de orgullo.

Facebook Twitter Linkedin

La Red Danza Bosa, un proceso organizativo de 14 años, es el más antiguo de la ciudad en esta disciplina. Foto: Mogtcolec

“Cuando la música recorre nuestro cuerpo y llega hasta lo más profundo del alma se transforma en una hermosa danza. La danza es color, pasión e ilusión, es alegría y es transformación. Y somos la Red Danza Bosa porque hemos hecho una transformación real y viva en el territorio, y eso nos hace felices”, dice Pinzón.

Ferney, que llegó siendo un niño a la localidad de Bosa, donde creció, también se vinculó desde joven a los procesos comunitarios, y en 2009, se postuló para ser consejero de danza del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio. A partir de esta decisión, en 2010 nace la Sectorial Danza Bosa, hoy más conocida como la Red Danza Bosa, un proceso independiente que tiene como pilares la formación para directores de danza y bailarines, y la circulación de artistas. Hoy, más de 43 organizaciones hacen parte de la red, incluso de otras localidades como Ciudad Bolívar, Fontibón, Usme y hasta del municipio vecino de Soacha.

“Acá, sin importar la antigüedad o experiencia, todos trabajamos por la danza, que nos pinta el alma del mil colores y le hemos dado un papel muy importante en nuestras vidas, y por la heterogeneidad de la red, ya que estamos conformados por agrupaciones de niños y niñas, jóvenes, adultos, personas mayores, afro e indígenas. Y también tenemos representantes de todos los géneros de danza como la contemporánea, urbana, afrolatina, de proyección folclórica, internacional y hasta espacios para la danza inclusiva en silla de ruedas y baile deportivo”, explica Pinzón.

Estas historias son tan solo una muestra de la actividad creativa que tiene Bogotá en todos sus territorios, incluyendo la ruralidad, que demuestran el poder transformador que tiene el arte y la cultura en la construcción de una mejor sociedad para todos y todas, sin duda una de la explosión cultural de ciudad.



MARÍA PAULA SUÁREZ N.

Para EL TIEMPO

En Twitter: @BogotaET

Encuentre también en Bogotá