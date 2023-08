Un carro de alta gama terminó estrellado dentro de un centro médico al norte de Bogotá, durante la tarde de este 14 de agosto. El automóvil quebró las puertas y vidrios del establecimiento Aural Centros Auditivos Profesionales, ubicado en la carrera Séptima con calle 119, sentido sur - norte.

(En contexto: Confuso accidente en Bogotá: lujoso carro terminó dentro de establecimiento comercial).

A la zona acudieron una ambulancia, una grúa y el cuerpo de Bomberos para atender a las personas que resultaron heridas.

Por el confuso hecho, autoridades investigan cómo el vehículo de color negro se accidentó. Una cámara de seguridad es clave para establecer qué pasó. El video muestra que sobre las 4 p. m. transcurría con normalidad el tráfico hasta que el carro salió de un parqueadero.

Intentó girar para ingresar a la carrera Séptima, pero, en lugar de incorporarse a la vía, aceleró más y atropelló a dos transeúntes. Incluso, una de las personas quedó sobre el capo. Se llevó por delante también a una parte del andén.

(Además: Video: policía propina 'trompadas' a taxista en fuerte discusión; autoridades responden).

Únicamente se detuvo al estrellarse de frente con el establecimiento tras romper vidrios, puertas y el mobiliario que estaba a la entrada.

😱😱 Así fue el accidente en la Carrera 7 hoy pic.twitter.com/fNu8LRmpPk — Ana (@PuraCensura) August 15, 2023

[05:08 p.m.] #GerenciaEnVía informa | Se presenta choque contra objeto fijo en la localidad de Usaquén, automóvil colisiona contra un establecimiento, en la carrera 7 con calle 119, sentido Sur - Norte. Unidades de @TransitoBta, @BomberosBogota, ambulancia y grúa en el punto. pic.twitter.com/KyfwUZyWrI — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) August 14, 2023

Motociclista fue embestido por taxi que huyó

En otro accidente en Bogotá, motociclista denuncia que un conductor de servicio público lo atropelló y se fugó. "Me empezó a cerrar hasta que me hizo caer, me di contra un árbol muy duro", relató para Citytv.



El joven permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos ante la gravedad de las lesiones.

(Puede ver: Revelan último video de geólogo antes de morir en robo; mamá critica indolencia).

"Los médicos nos dicen que tiene pronóstico reservado. Necesitamos apoyo de Policía, Fiscalía y del conjunto donde fue el accidente", comentó óscar Triana, familiar del afectado.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS