Denuncian restricción de ingreso de venezolanos a una calle de Bogotá

Una dura denuncia y crítica hizo la escritora Carolina Sanín a través de sus redes sociales a lo que llamó un caso de "clasismo y xenofobia".



En un video, Sanín registró como un hombre, de nacionalidad de venezolana, con una niña en brazos y otra más que va a su lado, no puede ingresar al tramo peatonal de la carrera 13 con calle 85, en el norte de Bogotá.

"Comprobado: en las calles recién privatizadas de Bogotá impiden el acceso según la pinta. Clasismo y xenofobia. Este es ESPACIO PÚBLICO. Esta discriminación es ilegal", trinó Sanín junto a un video en el que registra toda la situación.

Comprobado: en las calles recién privatizadas de Bogotá impiden el acceso según la pinta. Clasismo y xenofobia. Este es ESPACIO PÚBLICO. Esta discriminación es ilegal. @ClaudiaLopez @LuisErnestoGL @AngelicaLozanoC pic.twitter.com/8KRqvhFhML — Carolina Sanín Ⓥ (@SaninPazC) October 29, 2020

Sanín le pregunta a un ciudadano que se detiene a observar por qué no se le permite ingresar a este hombre. "¿Usted apoya a los que están pidiendo en la calle y vienen a molestar aquí a la gente en los restaurantes?", le contestó el ciudadano.



Luego, la escritora cuestiona a los encargados de logística de este punto de 'Bogotá A Cielo Abierto' y no recibe respuesta.



Tal fue el efecto de este video que se viralizó en redes sociales y las entidades distritales involucradas empezaron a responder.



"La clave de #BogotáACieloAbierto es cuidado, productividad e inclusión. Lamentamos lo sucedido. Desde la Secretaría de @DesEconomicoBog vamos a revisar el caso que usted expone para hacerle seguimiento. Gracias por su reporte", trinó la Secretaría de Desarrollo Económico.



"Rechazamos cualquier tipo de discriminación en el espacio público y en todas las zonas de pilotos a cielos abiertos. Estamos interviniendo con las personas que no están garantizando el libre derecho de la locomoción a todos quienes habitamos la zona. Todos los ciudadanos tenemos derecho al uso y al acceso al uso del espacio público", manifestó el Alcalde Local de Chapinero, Óscar Ramos.



Y, a su vez, el Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, confirmó anoche que las vallas que servían como primera barrera de ingreso fueron retiradas.

Para garantizar el uso democrático del espacio público y en acuerdo con restaurantes de la zona, nuestro alcalde @oscarramoscal retira en estos momentos las vallas que impedían el paso sobre la Cra 13 entre Cl 85 y Cl 86.



El espacio público ES público. pic.twitter.com/z3UAU4NOaA — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) October 30, 2020

Sin embargo, la petición de la escritora se extendió para retirar los obstáculos que impiden el ingreso a otras zonas del piloto.

