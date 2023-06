En un operativo de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Policía Metropolitana de Bogotá, la alcaldía local de Ciudad Bolívar y la Fiscalía, comenzó la desarticulación de la banda delincuencial conocida como 'Los Niches', que se dedica a la distribución de estupefacientes, tráfico de armas y venta de terrenos ilegales en el sector de Brisas del Diamante, en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.



“Seguimos dando resultados contra los tierreros, esas bandas criminales que engañan a los ciudadanos y les venden promesas en el aire. La madrugada de este jueves desmantelamos una banda que ejercía control en el lugar y que, además, genera riesgo a la vida de las familias vulnerables”, aseguró el alcalde (e) de Bogotá, Felipe Jiménez.



En el operativo fueron capturadas tres personas, presuntos integrantes de esta organización criminal, que quedaron a disposición de la Fiscalía. En las próximas horas se solicitará a un juez de control la legalización de captura.



Uno de ellos, según las autoridades, estaría involucrado en el triple homicidio ocurrido el pasado 21 de mayo en este barrio. El crimen presuntamente está relacionado con una pelea entre bandas criminales del sector por el control del microtráfico y las intimidaciones a los habitantes del lugar.

Este año se han incautado armas de fuego, blancas y traumáticas en algunas viviendas de la zona donde se realizan las intervenciones. Ademas, en el desarrollo del operativo, el Comando Ambiental desmontó cinco estructuras deshabitadas que estaban en zona de alto riesgo en este sector.



“Con oferta social, inteligencia policial y judicializaciones, cuidamos nuestra ciudad”, sostuvo el alcalde (e).



Estas estructuras, además de estar en un terreno ilegal, estaban en una zona inestable, lo cual aumenta el riesgo en cualquier tipo de emergencia que se presente por condiciones climáticas. En este proceso, las secretarías de Hábitat y de Integración Social atendieron a 11 personas.

El Comando Ambiental desmontó cinco estructuras deshabitadas que estaban en zona de alto riesgo. Foto: Secretaría de Seguridad de Bogotá

“Nos encontramos en esta zona de alto riesgo no mitigable creando conciencia en los ciudadanos de no comprar en estas áreas, porque no son aptas para construir. También, en conjunto con la secretaría de Hábitat, se viene presentando una oferta social de servicios para reubicar a las familias”, manifestó Óscar Gómez Heredia, secretario de Seguridad de Bogotá.



El Comando Ambiental ha realizado operativos en Usme, Usaquén y Ciudad Bolívar, donde además de demoliciones de estas estructuras, se han cerrado centros de acopio de material de arrastre e incautaciones de maquinaria que era usada para estas obras.



Cabe resaltar que la Secretaría de Hábitat brinda oferta social y ayudas económicas, como subsidios de arrendamiento entre tres y seis meses, para estas familias. También trabaja con las comunidades para disminuir los riesgos de habitabilidad.

REDACCIÓN BOGOTÁ