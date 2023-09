Mucho es lo que han dicho los candidatos a la alcaldía de Bogotá sobre temas como la seguridad, la movilidad, el empleo y la educación; sin embargo, muy pocas veces, o quizá ninguna, han sido cuestionados acerca de temas como la ciencia, la tecnología y la innovación.



La forma

para mejorar

la ciencia y la tecnología es aumentando el presupuesto. Hay

que subir 100.000 millones de pesos. FACEBOOK

TWITTER

En el debate convocado por EL TIEMPO, Portafolio y Maloka, Rodrigo Lara, Diego Molano, Jorge Robledo, Carlos Fernando Galán, Gustavo Bolívar y Juan Daniel Oviedo hablaron por primera vez de sus proyectos para lograr que Bogotá sea una ciudad líder en la región en producción de ciencia y tecnología y firmaron un pacto.



La discusión giró en torno a tres ejes claves: el primero, políticas públicas para la ciencia y la tecnología, en la que se cuestionó a los candidatos por los proyectos que serían prioritarios para impulsar este rubro en la capital. Diego Molano, de Reconstruyamos Bogotá, señaló que pretende construir el primer nanosatélite de la capital que permita distribuir la señal de internet a toda la ciudad.



Por su lado, Jorge Robledo dijo que para poder avanzar en el campo de la innovación era necesario transformar todo el sistema de globalización neoliberal “que está diseñado para que países como Colombia no entren en el mundo de la tecnología”. No obstante, dijo que una vez gane la alcaldía revisará detalladamente los proyectos de producción tecnológica para poder establecer una ruta clara de trabajo.

Los candidatos Diego Molano, Juan Daniel Oviedo y Rodrigo Lara. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO / Sergio Acero. EL TIEMPO

También hubo candidatos que hablaron de puntos específicos. Por ejemplo, Gustavo Bolívar señaló que no habrá desarrollo en tecnología e innovación mientras que no se duplique el presupuesto en 100.000 millones de pesos. Además, dijo que su apuesta en esta materia estaba ligada al bilingüismo gradual y total que aplicará en todos los colegios públicos de la capital.



Para Galán, Bogotá ya es una ciudad innovadora. El candidato del Nuevo Liberalismo explicó que lo que se tiene que hacer en la ciudad es “articular todos los factores”, pues en la capital no solo están las mejores universidades del país sino que se concentra el 60 por ciento de las startups; no obstante, sin coordinación, no se puede llegar a un desarrollo real. Para él, el acceso desigual a la conectividad es el mayor problema.



Justamente frente al tema de conexión igualitaria en todas las localidades de Bogotá, Rodrigo Lara dijo que en su administración recibirán la licitación del espectro 5G y que con eso se deberá hacer una unión con la ETB para que se instale toda la infraestructura que permita llevar internet a zonas con dificultades como Kennedy y Bosa.



Participarán 7 candidatos a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Portafolio

Daniel Oviedo propone una articulación entre la administración distrital, el sector privado, la academia y la sociedad civil para adelantar el Plan Diamante, que tiene como objetivo crear la ‘Bogotá, región inteligente’.



Según el candidato, es necesario pensar en una unión entre la capital y la región para que, con tecnología, se puedan mejorar las vías, las condiciones de seguridad, movilidad y progreso, además de invertir los 467.000 millones de pesos que anualmente se invierten “en proyectos desarticulados en innovación”, en proyectos que beneficien a toda la región.

El pacto por la ciencia

En este debate los candidatos no solo expusieron sus propuestas en ciencia, tecnología e innovación, sino que además se comprometieron, mediante la firma de un acuerdo promovido por María Cristina Díaz, directora de Maloka, a unir los esfuerzos para hacer que la ciencia, la tecnología y la innovación se volvieran un eje de desarrollo.



El acuerdo está conformado por siete puntos: la generación de políticas públicas, la creación de áreas estratégicas, la constitución de instituciones abocadas a la ciencia y el desarrollo y el fortalecimiento de instituciones como Atenea (Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología).



El pacto también incluye un ítem dedicado a la apropiación social del conocimiento que hace referencia al cierre de las brechas sociales causadas por el no acceso a la tecnología. Este punto contempla el fomento de la vocación científica en la sociedad.



DIego Molano, Carlos F Galán, Juan Daniel Oviedo y Rodrigo Lara Foto: EL TIEMPO

El quinto punto es la coordinación con el sector productivo para fomentar el desarrollo. Luego, la transferencia tecnológica entre las medianas y pequeñas empresas y, finalmente, el pacto buscará la creación de un espacio geográfico en el que la ciudad y la región se puedan integrar para impulsar el desarrollo y crear la ‘Bogotá, región de la ciencia, la tecnología y la innovación’.



REDACCIÓN ELTIEMPO

JONATHAN TORO

