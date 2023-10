Candidatos a la alcaldía finalizaron campañas atrayendo a bogotanos indecisos

Recorriendo varios sectores de Bogotá, repartiendo volantes, repitiendo una y otra vez sus programas de gobierno, los candidatos a la alcaldía de Bogotá, cuya suerte se definirá el próximo domingo 29 de octubre, realizaron el cierre de sus campañas con sus equipos de trabajo y seguidores.



Según indica la Registraduría Nacional, en estos comicios serán elegidos: 32 gobernadores, 418 diputados que conformarán las asambleas departamentales, 1.102 alcaldes, 12.072 concejales de todos los municipios y ciudades del país, y 6.513 ediles que conformarán las juntas administradoras locales (JAL). Desde ya, los ciudadanos deben revisar sus puestos de votación.



Carlos Fernando Galán: ‘Convencimos a los ciudadanos indecisos’

Carlos Fernando Galán Foto: Archivo particular

‘Convénceme, Galán’ fue la estrategia con la que el candidato por el Nuevo Liberalismo, Carlos Fernando Galán, cerró su campaña electoral. Él y su equipo recorrieron varios puntos de Bogotá esperando a que los indecisos escucharan todas sus propuestas de gobierno. Este mismo fin de semana, él y su equipo de trabajo denunciaron fake news que buscan desacreditar sus ideas simulando su voz con IA.



Gustavo Bolívar: ‘Hasta el final evitaré la politiquería’

Gustavo Bolívar y AICO Foto: Gustavo Bolívar

La campaña del candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, no informó sobre el lugar y la hora del cierre de su campaña, pero el candidato, a través de sus redes sociales, dijo que hasta en final no hará alianzas con sectores politiqueros y corruptos. “Quiero ganar. Por eso trabajo día y noche. Lo que pasa es que no me gustaría sentarme a gobernar, a proteger intereses de las mafias de la contratación”.



Juan Daniel Oviedo: ‘Es importante que todos salgan a votar’

El candidato Juan Daniel Oviedo celebra la decisión del CNE. su aspiración a la alcaldía de Bogotá quedó viva. Foto: Campaña Juan Daniel Oviedo

El candidato tuvo un fin de semana de muchas actividades de cierre de campaña. Corrió por el parque Nacional, repartió volantes con su programa en la vías, visitó Bosa Brasil, en el Sur de Bogotá, se tomó fotos con la ciudadanía y terminó con un recorrido por el 20 de Julio, en donde habló con todos los comerciantes y les pidió votar. “Es importante que todos salgan a votar”, dijo Oviedo a la ciudadanía.



Diego Molano: ‘No entreguen su poder de decisión a las encuestas’

Diego Molano, candidato a la Alcaldía de Bogotá. Foto: EL TIEMPO

El candidato por el Centro Democrático, Diego Molano, programó cinco eventos de cierre de campaña, algunos en Usaquén, Fontibón y Los Mártires. También estuvo en la vía a La Calera hablando con los ciclistas y entregándoles volantes con su programa de gobierno. Su mensaje fue: “No les entreguen su poder de decisión a las encuestas. Seamos fieles a los valores que nos representan. Gobernaré sin tibiezas”.



Rodrigo Lara: ‘Con Lara vamos a vivir con seguridad’

Rodrigo Lara, excongresista y candidato a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

El candidato Rodrigo Lara realizó su cierre de campaña en el barrio Modelia, en la localidad de Engativá. Allí, junto con su equipo de trabajo les recordó a sus seguidores los planes que tiene para que, a través de tecnología, disminuyan los delitos de alto impacto de la capital como el homicidio, la extorsión, el hurto a personas, el hurto en residencias, entre otros. “Con Lara vamos a vivir con seguridad la nueva Bogotá”, dijo.

Jorge Enrique Robledo: ‘Vamos a llegar a la segunda vuelta’

Jorge Enrique Robledo recorriendo Bogotá. Foto: Prensa Jorge Enrique Robledo

El candidato de Dignidad y Compromiso, Jorge Enrique Robledo, realizó una caravana por la avenida Boyacá y un evento público en la plaza fundacional de Usme. El candidato junto con su equipo, candidatos al concejo y JAL agradecieron a todos sus seguidores en el último acto de campaña. “Estamos muy optimistas y vamos para la segunda vuelta. No se dejen engañar”.

Jorge Luis Vargas: ‘¿Vamos a dejar la ciudad en manos de delincuentes?’

El general Jorge Luis Vargas, candidato a la Alcaldía de Bogotá por Cambio Radical. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

La campaña de Jorge Luis Vargas anunció este fin de semana que no tendrá un cierre oficial. El 29 de octubre esperará los resultados en su sede. El candidato votará en Bulevar Niza. “Se acerca la hora de decidir. ¿Vamos a dejar la ciudad en manos de los delincuentes? Yo estoy decidido a que sea para las familias bogotanas” fue su mensaje.

REDACCIÓN BOGOTÁ

