Según la Policía Nacional, de las 1.042 mujeres asesinadas en Colombia en 2022, 97 tuvieron lugar en Bogotá, que equivalen al 9,3 % del total del país.



(Lea también: El CNE estudiará posible inhabilidad del candidato a la alcaldía de Bogotá Juan Oviedo).

En la ciudad, de acuerdo con el Dane, está el 16 % de la población femenina de Colombia, lo cual significa que la tasa de homicidio de mujeres es mucho más baja que la del país.



Datos de la Fiscalía indican que de los casos de feminicidios en Bogotá en 2022, Bosa fue la localidad más afectada, con 5 casos; seguida de San Cristóbal y Santa Fe, con 2 cada una. Estas tres representaron el 64 % de la totalidad de los hechos presentados en la capital.



Los estereotipos que naturalizan y justifican la discriminación y las violencias contra las mujeres se encuentran arraigados en todas las estructuras de la sociedad y el Estado, incluidas aquellas responsables de la administración de justicia. Mientras estas prácticas e imaginarios persistan, las mujeres enfrentarán múltiples obstáculos en los procesos de denuncia y exigibilidad de su derecho a vivir libres de violencias.



¿Qué harán los candidatos para que el año 2024 no comience con cifras tan críticas de violencia intrafamiliar y feminicidios, que cada vez son con más sevicia?



(Le puede interesar: Gustavo Bolívar instaló curiosa valla en Bogotá: 'I will educate your children').

Gustavo Bolívar

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Bolívar, candidato a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Hoy no hay e implementaré un mecanismo para hacer seguimiento a las personas agredidas que informe a los entes públicos para que estén en alerta. Hay que duplicar psicólogos y abogados que atiendan esta problemática. Conformaré mil equipos de salud preventiva para poder entrevistar a las mujeres y saber en qué en casa se está presentando esta violencia intrafamiliar y así tener un mapa de seguimiento. La violencia de género es cultural; tenemos que realizar campañas de educación desde temprana edad para empezar a desmontar toda la estructura del machismo.

Carlos Galán

Facebook Twitter Linkedin

Galán también explica por qué se lanzó por el movimiento del Nuevo Liberalismo. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Reforzaremos el Sistema Articulado de Alertas Tempranas de Riesgo de Feminicidios con más rutas de atención en la Línea Púrpura y acompañamiento jurídico, permanente, personalizado y detallado. Nuestras casas de Justicia Móviles estarán articuladas con el Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (Caivas). Habrá tecnología para denuncias como botones de pánico vinculados a APP.

Diego Molano

Facebook Twitter Linkedin

El candidato a la Alcaldía Diego Molano. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Mejoraremos las casas refugio, pues ahí llegan mujeres en riesgo de violencia y con lazos de dependencia económica con el agresor. Promoveremos el concepto de sobreviviente, en vez de víctima, lo que implica superar un rol meramente asistencial. Deben poder adquirir conocimientos técnicos para potenciar una búsqueda de empleo. Habrá botones de pánico y fortaleceremos la Línea Púrpura y el sistema Sofía.

Jorge Robledo

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Enrique Robledo, candidato a la Alcaldía de Bogotá de Dignidad y Compromiso. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Fortaleceremos la atención a la emergencia con la ampliación de la base presupuestal de las secretarías de la Mujer, Integración Social (SIS), el Sistema Distrital de Cuidado y el Comité Consultivo de Salud Mental. Esto permitirá ir a los barrios y a las localidades más problemáticas en violencia intrafamiliar. Para las mujeres habrá pasaje cero, más agentes disponibles en la calle y presencia de gestores de convivencia.



(Puede leer: Ataque de encapuchados a CAI La Gaitana revivió debate sobre primera línea en Bogotá).

Rodrigo Lara

Facebook Twitter Linkedin

Rodrigo Lara, excongresista y candidato a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Desarrollaremos una aplicación móvil para que las mujeres eviten y denuncien el acoso y la violencia, por ejemplo, en el transporte público. Habrá senderos seguros con alumbrado público, limpieza y rehabilitación de zonas verdes. Se instalarán tótems con cámaras de videovigilancia y botones de auxilio. Habrá Transmi Púrpura en hora pico. Incentivaremos la participación de las mujeres en la Policía.

Jorge Luis Vargas

Facebook Twitter Linkedin

El general Jorge Luis Vargas, candidato a la Alcaldía de Bogotá por Cambio Radical. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Aumentaré las patrullas púrpura en las localidades críticas y con más policías y personal institucional. Implementaré una aplicación móvil para que las mujeres puedan avisar a una autoridad que atienda de manera inmediata con motocicletas de reacción. Las comisarías de familia deben trabajar con la Secretaría de Seguridad para que la información sirva para hacer una ruta de prevención y atención.

Juan Daniel Oviedo

Facebook Twitter Linkedin

Juan Daniel Oviedo, candidato a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Archivo El Tiempo/Campaña Juan Daniel Oviedo

Proponemos ampliar los horarios y la cobertura de las comisarías de familia y la Línea Púrpura y una mejor interlocución con los fiscales que garantice la investigación y judicialización de los casos de violencia basada en género. Fortaleceremos las casas refugio, el tiempo de estadía en ellas y la posibilidad de ubicar a las mujeres víctimas de violencia en alojamientos de tránsito luego de su salida de las casas refugio.

Más noticias de Bogotá