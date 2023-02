Sin ningún tipo de control, hombres se disfrazaron de policías y armaron todo un retén en plena avenida Boyacá con calle 12, de Bogotá. A altas horas de la noche, los sujetos armaron el plan con tal de detener a un joven camionero, quien se movilizaba por la concurrida vía con mercancía.

El conductor, en un principio, no vio nada extraño, pues los sujetos que le pidieron detenerse tenían uniforme de la Policía y, además, implementos para hacer más real su disfraz.



“Me llegó un policía para hacer la requisa. Me bajé y ahí sentí el golpe”, comentó para ‘Noticias Caracol’.

El golpe lo mandó al suelo de inmediato, mientras otros hombres se acercaron y lo encañonaron. En cuestión de segundos, lo subieron a un carro particular que manejaba una mujer. Dos criminales lo acompañaron y mantuvieron secuestrado.



En cambio, otros cuatro hombres se quedaron con el camión para robar la mercancía que había.



“Me encañonaron, siempre en el piso, con la cabeza tapada. El carro hizo un recorrido de medio hora o cuarenta minutos”, señaló para el noticiero de televisión. Transcurrido ese tiempo, lo llevaron a otro sitio para continuar amenazándolo.

“Me amarraron, me esculcaron. Ya estando amarrado, me dijeron que por mi vida me estuviera quieto”, expresó.



Luego de dos horas, fue abandonado en el barrio San Jorge, de la localidad Rafael Uribe Uribe, zona bastante lejana de donde inicialmente lo secuestraron. “Estaba amarrado. Con una piedra pude soltarme los pies y salir a correr”, concluyó para ‘Noticias Caracol’.

El camión fue hallado sin mercancía y otras partes en un parqueadero del barrio Mochuelo, de la localidad de Ciudad Bolívar. Según los registros de las cámaras de seguridad, los delincuentes lo entraron a empujones.

