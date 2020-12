Caminar relajado, el deseo de jóvenes en barrios vulnerables

"Jóvenes en conflicto y familias deformadas. Te gustan las pistolas hasta que alguien te dispara. Muerte llama muerte, no hay solución con armas, entiende que ese fierro no te fortalece el alma”…

Este es un fragmento de un rap con el que el Distrito busca convencer a los jóvenes que tienen problemas con la ley de que se alejen definitivamente de las consecuencias del crimen, construyan una vida productiva y cercana al deporte y las artes.



No es una tarea fácil, y la lucha es de frente contra las bandas delincuenciales de las zonas más vulnerables de la capital del país, las cuales tienen en la juventud bogotana la carne de cañón para hacer florecer sus rentas criminales.



Convencerlos requiere de ingenio, insistencia y de una estrategia que se ha denominado Caminando Relajado, la cual surgió a principios de este año en el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idiprón), y que es una de las apuestas de la alcaldesa Claudia López para salvar vidas en la ciudad.



“Estábamos reunidos con un joven de 15 o 16 años, y desde tiempo atrás al ‘pelao’ uno le hacía una oferta institucional y otra, de estudio, artística, y de todo lo que ofrecíamos decía que no, hasta que le dije: ‘¿entonces qué es lo que usted quiere?’. Y me respondió: ‘Lo único que quiero es caminar relajado en el barrio, es que tengo que estar con un arma blanca o de fuego defendiéndome de mis enemigos’”.



Quien cuenta la anécdota que le dio nombre a esta estrategia es Carlos Enrique Marín Cala, director del Idiprón, quien cree firmemente que con esta estrategia se están transformando miles de vidas de jóvenes que están a merced de las drogas y las pandillas.



El objetivo de esta estrategia es “promover la inclusión social de jóvenes en tensión con la seguridad y la convivencia ciudadana en sus territorios desde un Nuevo Contrato Social y Ambiental”, pero la traducción es mucho más interesante.



“Son ‘pelaos’ que salieron del sistema escolar, que no tienen ocupación, que no trabajan, que están esperando a ver qué les ofrecen en la calle o en el barrio, y lo que buscamos es llegar a ellos y mostrar la oferta distrital”, cuenta Marín Cala. Para lograrlo, han recurrido a profesionales que, en su mayoría, han salido de las manos del crimen. Personas que vivieron las atrocidades de las calles, e incluso de las cárceles, pero lograron transformar sus vidas y que con sus historias buscan inspirar a miles de jóvenes.

Ciudad Bolívar es una de las nueve localidades priorizadas en este programa. Foto: Idiprón.

Tal es el caso de César Fernández, un joven que cayó en las redes de grupos delincuenciales y terminó pagando una pena en la cárcel, pero que dejó atrás esa vida y se hizo administrador de empresas, y ahora está terminando una maestría en Educación Popular. Él es uno de los profesionales que, con un chaleco naranja del Idiprón, y sin acompañamiento de la Policía, recorre los barrios y parques convenciendo a los jóvenes de que participen en este programa.



La idea es abordar a adolescentes entre los 14 y los 17 años, jóvenes entre los 18 y los 22, y jóvenes adultos entre los 23 y los 28 años, desde una perspectiva de convivencia y no de seguridad.



“La oferta de Caminando Relajado, a manera de enganche y de construcción de amistad, lleva conciertos de hip hop, grafiti, lleva gimnasia urbana y breake dance. En primera instancia, hay una receptividad porque el objetivo es ganar confianza, y en la estrategia, desde septiembre hasta hoy, hemos focalizado a 400 jóvenes, hemos contactado a 1.800 y estamos por hacer ficha de ingreso de 300”, explicó Alejandro Villanueva Bustos, coordinador del programa.



Las poblaciones que se priorizaron están ubicadas en 24 UPZ de nueve localidades: Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Los Mártires, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Suba, Usaquén y Usme. Estos territorios concentran el 45 por ciento de los homicidios de la ciudad, el 18 por ciento de los hurtos y el 30 por ciento de las lesiones personales.



Entre los jóvenes que se han caracterizado en esta iniciativa, el Idiprón ha logrado identificar los siguientes perfiles: presentan algún grado de consumo de drogas y relación con el narcomenudeo; propensos a cometer delitos, principalmente hurtos; baja vinculación laboral; interés en adelantar o terminar alguna etapa de estudio; inclinación por actividades como hip hop, fútbol, boxeo, tatuaje, ilustración, barbería y gastronomía; disposición para vincularse en actividades ambientales y de recuperación de entornos urbanos y, en ocasiones, manifiestan pertenecer a bandas delincuenciales.



A estos jóvenes, explicó el director del Idiprón, además de las ofertas de integrarse a actividades culturales y deportivas, se les está ayudando para tener una primera aproximación laboral.



“Esperemos tener 2.000 jóvenes en estímulos de responsabilidad. Limpian señales de tránsito, están en la recuperación de los cerros, en TransMilenio, van a trabajar en la Secretaría de Seguridad, en espacio público, para que tengan su experiencia ocupacional. Un chico que está en la esquina sin hacer nada, convencerlo para que haga estas actividades no es sencillo”, señaló el funcionario.

En esta estrategia se están invirtiendo unos 99.000 millones de pesos, de los cuales 74.000 millones están para atender a los jóvenes, trabajo de territorio, internados, o casas de cuidado y externados, donde hay una gran cantidad de ellos.

Óscar Murillo Mojica

Twitter: @oscarmurillom

EL TIEMPO