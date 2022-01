Bogotá comienza el 2022 con varios cambios en términos de movilidad, educación, tarifas del transporte público y gobierno. Como es costumbre durante la segunda semana de enero, varios de los anuncios empiezan a ser oficiales, y este año no es la excepción.



En movilidad, los cambios obedecen a un intento del Distrito por “descongestionar las vías de la capital en un año que la ciudad tendrá más de 500 frentes de obra”. Además, se implementará el pico y placa regional para los puentes festivos, habrá una nueva tarifa para TransMilenio y SITP después de que en 2020 no aumentara, y se incrementará la tarifa de taxis, parqueaderos, grúas y patios. De otra parte, cerca más de 800.000 niños volverán a las aulas de los 400 colegios oficiales de la ciudad. Por último, esta semana se verán varios cambios en el gabinete de la alcaldesa de Bogotá.

Cambios en el horario del pico y placa

El pico y placa cambio de horario. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

La restricción de movilidad para vehículos particulares cambió. Desde hoy, el pico y placa ya no funciona en dos turnos, sino en horario continuo desde las 6 a. m. hasta las 9 p. m., de lunes a viernes. La medida continuará funcionando con el modelo de rotación diario, es decir, los días pares no salen a las vías vehículos con placas finalizadas en 0, 2, 4, 6 y 8, y en días impares, los carros cuyas placas finalicen en 1, 3, 5, 7 y 9. Solo tienen excepciones quienes paguen por el servicio del Pico Placa Solidario y aquellos vehículos que accedan al beneficio por carro compartido, además de los carros híbridos y eléctricos.

El nuevo pico y placa regional

El esquema de pico y placa que se venía aplicando en Soacha desde hace un año llegó a Bogotá. El modelo de restricción por turnos contempla un ingreso escalonado para los vehículos particulares el último día de cada puente festivo. Esto quiere decir que, antes del mediodía y después de las 8 de la noche, cualquier vehículo podrá ingresar a la capital del país. Entre las 12 m. y las 4 p. m. solo ingresan a la ciudad placas pares, y de 4 p. m. a 8 p. m., carros con matrícula impar. Esta medida volverá a aplicarse en los tramos definidos, de las nueve principales vías de ingreso a la ciudad, el próximo lunes 21 de marzo.



Aumento en la tarifa de taxis

En Bogotá hay 120.000 conductores disponibles para 49.552 de estos carros. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Con la firma del decreto 004, el Distrito fijó las nuevas tarifas para los taxis en Bogotá para este 2022. La carrera mínima cuesta desde hoy 4.500 pesos –subió 300 pesos–, el valor de la unidad (por cada 100 metros recorridos o por cada 24 segundos de espera) tendrá un costo de 90 pesos y los recargos nocturnos, festivos o dominicales, un costo adicional de 2.200 pesos. Otras tarifas que suben son: el banderazo, que queda en 2.500 pesos; el recargo desde y hacia el aeropuerto, que sube 300 pesos y queda en 4.500, y el servicio puerta a puerta, que sube hasta los 800 pesos.

El costo del pasaje de TransMilenio y del SITP sube 150 pesos

Desde hoy, el costo del pasaje de TransMilenio tendrá un aumento de 150 pesos. De esta forma, el valor en el componente troncal quedará en 2.650 pesos y el del zonal, en 2.450. Además, las personas que tengan la tarjeta personalizada TuLlave podrán seguir realizando transbordos de 200 pesos entre buses zonales y troncales, desde que se mantenga una validación de 110 minutos desde el pago. De zonal a zonal y de troncal a zonal no tendrán costo, siempre y cuando no se supere el lapso de validación. El gerente de TransMilenio, Felipe Ramírez, explicó que el aumento no se realizará a los grupos poblacionales más vulnerables: mayores de 62 años y personas con un puntaje inferior a 30,56 en el Sisbén.



Nuevas tarifas para el servicio de parqueadero

La alcaldía de Bogotá firmó el viernes pasado el decreto con el que se establece el aumento en las tarifas de los parqueaderos ubicados en la ciudad para el 2022. El ajuste en la tarifa dependerá de cuatro factores: la demanda zonal (FDZ), el tipo de vehículo (FTV), las características físicas del estacionamiento (FNS) y el costo máximo autorizado. Las tarifas máximas de parqueaderos y estacionamiento oscilarán alrededor de los 59 pesos para automóviles, camperos, camionetas o vehículos pesados. Estos sitios podrán cobrar un máximo de 122 pesos por minuto. En el caso de las motos, el costo es de 34 pesos, con un máximo en la tarifa de 85 pesos. Las bicicletas no podrán tener un cobro superior a los 10 pesos por minuto. De acuerdo con el decreto, Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, Suba, Santa Fe, La Candelaria, Antonio Nariño, Los Mártires y Barrios Unidos son las localidades más demandadas, por tanto, en estas zonas el factor FDZ tendrá más incidencia en la tarifa máxima del servicio.

Presencialidad en colegios oficiales: el aforo será del 100 %

Facebook Twitter Linkedin

Los colegios oficiales volverán a clases el 24 de enero. Foto: Mauricio Moreno / El Tiempo

El lunes 24 de enero se iniciarán las clases en los 400 colegios oficiales. Según las directrices del Ministerio de Educación, acatadas por el Distrito, el regreso a las aulas será de manera presencial con el 100 por ciento del aforo. Con el retorno a las aulas de los estudiantes de preescolar, básica, media y jardines infantiles, también regresarán los servicios de transporte escolar y de alimentación en algunos centros educativos de la capital. De acuerdo con la Secretaría de Educación, las aulas contarán con elementos de bioseguridad y protección, entre los que se incluyen bases para dispensadores de gel antibacterial y jabón, lavamanos portátiles, dispensadores de gel, dispensadores de toallas desechables y tapabocas para niños de todas las edades.



Nuevas tarifas de patios y grúas

Desde el pasado 1.º de enero viene funcionando la nueva tarifa de patios y grúas en Bogotá. Según informó la Secretaría Distrital de Movilidad, el aumento fue del 10,7 por ciento, “en concordancia con el aumento del salario mínimo en Colombia”. Las tarifas del servicio de patios son diferenciales por tipo de vehículo y se cobran de acuerdo con el número de días de permanencia del vehículo en los patios. El costo de un día para los diferentes tipos de vehículos es: 31.000 pesos para motos, 95.700 pesos para vehículos livianos y medianos, 265.700 para vehículos pesados y 5.000 para bicicletas. Con respecto a las grúas, el traslado de patinetas con o sin motor cuesta 40.000 pesos; el de motos, 140.000 pesos; carros livianos, 153.400 y vehículos medianos, 233.400 pesos.

Cambios en el gabinete de la alcaldía de la ciudad

La alcaldesa Claudia López durante el anuncio. Foto: Alcaldía de Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció varias modificaciones en el gabinete de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que se harán efectivas en el transcurso de la semana. El primer cambio será en la Secretaría de Movilidad, pues Nicolás Estupiñán regresará a Argentina para trabajar nuevamente en la CAF. Su reemplazo será Felipe Ramírez, quien dejará la gerencia de TransMilenio en manos de Álvaro Rengifo, subgerente del sistema. Por otro lado, vendrá un cambio en Gobierno. Salió Luis Ernesto Gómez y, ahora, será jefe de Gabinete. Por consiguiente, el secretario de Gobierno será Felipe Jiménez, quien se había desempeñado como jefe de Gabinete. Por último, Libardo Asprilla dejará el Ipes, que pasará a estar en manos de Alejandro Riveros.

