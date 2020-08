¡Ojo! Hubo cambios en la reactivación económica de Bogotá

Para que tenga en cuenta: hubo cambios en la llamada 'nueva realidad' de Bogotá. En la noche de este martes, a las 10 p.m., el Distrito emitió el proyecto de decreto con lo que serán nuevos cambios para la reactivación económica.



"Le adicionamos un día al comercio al detal que vende bienes no esenciales", aseguró la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Agradezco a comerciantes de sectores populares, iglesias, gremios y ciudadanos que nos hicieron llegar más de 700 propuestas de ajustes a las normas de nueva normalidad.



Los escuchamos y decidimos hacer varios ajustes. Conozcan la versión final aquí: https://t.co/3QolZ6UXm3 pic.twitter.com/d6UuHzSfjQ — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) August 26, 2020

Es decir, que ahora, los comercios al por menor podrían atender de miércoles a domingo y en un horario más amplio. Así quedaría la regla para ellos:



Comercio al por menor de bienes no esenciales: miércoles a domingo de 5 a.m. a 9 p.m.



Y también hubo un ajuste en los días que pueden salir colegios:



Establecimientos educativos: Lunes, martes, viernes y sábado (Presencialidad parcial según determine la Secretaría de Educación).

¿Por qué hubo cambios?

El decreto que se conoció el martes fue un decreto borrador, que fue publicado para que los ciudadanos hicieran sugerencias a la Alcaldía.



López aseguró que recibió varias sugerencias. Una de esas fue la de Fenalco, que cuestionó fuertemente que el comercio al por menor solo estuviera autorizado para vender de jueves a domingo.



"Con las medidas que saca la alcaldesa podría terminar de enterrar a Bogotá. Si nosotros como comerciantes solo podemos abrir el 55% del tiempo para atender a la mitad de los ciudadanos en esos días, estaríamos trabajando un 27,5% y con esto tendríamos que responder por el 100 % de la carga del comercio formal. Esto hace que se inviable. Va en contra de lo que se busca con la medida, porque va a generar aglomeraciones", aseguró el director de Fenalco Bogotá, Juan Esteban Orrego.



La propuesta de Fenalco fue que todo el sector comercial abriera todos los días de la semana de 10 a.m. a 10 p.m.. "(Son) horarios que no son pico para el transporte público, además de permitir a los empresarios sobrevivir y sobretodo minimizará el riesgo de contagio", sostiene el Gremio.

Así queda el modelo 4x4

La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de bienes de primera necesidad y aquellos considerados como esenciales: Sin restricción de días ni horario.



Comercialización de productos mediante plataformas de comercio electrónico o para servicios de entrega a domicilio de todo tipo de bienes: Sin restricción de días ni horario.



Sector de manufactura de bienes no esenciales: Podrán abrir de lunes a jueves- Horario de ingreso entre las 10:00 a.m. y las 5:00 a.m.



Comercio al por mayor: Podrán abrir de lunes a jueves - Horario de ingreso entre las 10:00 a.m. y las 5:00 a.m.



Sector de construcción en zonas no residenciales: Podrán abrir de lunes a sábado - Horario de ingreso después de 10 a.m.



Sector de construcción en zonas residenciales: Podrán abrir de lunes a sábado - Entre 10:00 a.m. a 7:00 p.m.



Comercio al por menor de bienes no esenciales: Podrán abrir de miércoles a domingo - Entre 5am y 9pm



La comercialización de productos por parte de establecimientos y locales gastronómicos (servicio a mesa): Podrán abrir de jueves a domingo entre 5 a.m. hasta 10 p.m.



Establecimientos educativos: Podrán abrir de lunes, martes, viernes y sábado - Presencialidad parcial según determine la Secretaría de Educación.



Actividades de oficina no esenciales: Podrán abrir lunes, martes, viernes, sábado y domingo- Sin restricción horaria.

¿Dónde puedo ver el proyecto de decreto?

Haga clic aquí para ver el texto del decreto, que ahora pasa a revisión del Ministerio del Interior.

