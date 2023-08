La Secretaría de Movilidad de Bogotá afirmó que en las zonas de la ciudad donde están instaladas las cámaras de fotodetección, entre el año 2022 y el primer semestre de 2023, se registró una reducción del 19 % de siniestros viales con fallecimientos.



(Lea también: Las reacciones a la apertura de licitación del Corredor Verde de Bogotá).

Por otro lado, en cuanto a siniestros con personas lesionadas, se presentó una reducción de 10 % en el promedio entre el 2022 y lo que va corrido de 2023, con respecto al promedio 2017-2019 en el área de influencia de las cámaras de fotodetección.



Según la secretaría, al comparar los datos de fatalidades en siniestros de tránsito durante el primer semestre de 2023 y de 2022, se tiene una reducción de 22 % en el número de fallecidos en vías como la avenida Ciudad de Cali y la avenida Caracas. Asimismo, una reducción de fallecidos en la calle 13 y avenida Primero de Mayo del 11 %.

Facebook Twitter Linkedin

El 39 % de los conductores en la ciudad no respetan el límite de velocidad establecido. Foto: Abel Cárdenas. EL TIEMPO

La entidad dijo que desde el 2018, cuando se empezó a implementar el Programa de Gestión de Velocidad, el cual busca disminuir los límites de velocidad a 50 Km/h en los principales corredores viales de la capital, "se ha logrado salvar 202 vidas en estas vías".



(También lea: Reforma al estatuto de obras por valorización en Bogotá: estos son los puntos clave).



Cabe resaltar que, según un estudio de la Universidad Jhon Hopkins, el exceso de velocidad sigue siendo el principal factor de riesgo de siniestralidad vial.



A octubre de 2022, el 57% de conductores de moto exceden la velocidad, y el 39 % de los conductores en la ciudad no respetan el límite de velocidad establecido.



La entidad recordó a la ciudadanía que las fotodetecciones en Colombia son legales. La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-321 de 2022, confirmó que las fotodetecciones son legales y determinó que los propietarios de vehículos deben cumplir con la revisión técnico mecánica, el Soat vigente, no circular en horarios no permitidos, así como no exceder los límites de velocidad.



La Secretaría de Movilidad tiene 92 puntos de cámaras de fotodetección, autorizados por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Para conocer todos los detalles de las cámaras, para qué sirven y sus ubicaciones, la entidad invita a la ciudadanía a consultar la página: fotodeteccionbogota.com

Más noticias

REDACCIÓN BOGOTÁ