Cámara de Comercio se une a pacto anticorrupción empresarial

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), que representa a 449.000 empresas, se sumó a la Ruta de la Integridad, una estrategia que busca suprimir la corrupción en todas las esferas sociales. El acto se realizó con la firma del Pacto por la Transparencia, por parte de la Vicepresidenta de la República, Martha Lucía Ramírez.

“La aplicación de códigos de ética debe estar presente en cada una de las

actividades que desarrollan las empresas, y la CCB como representante de los empresarios, está comprometida con la incorporación de estándares y prácticas que les permitan conocer e implementar controles más eficaces en sus procesos productivos, y protegerse integralmente de prácticas que atenten contra sus sistemas de cumplimiento”, expresó Nicolás Uribe, presidente de la CCB.



La iniciativa cobra mucho valor pues, según cifras de esta entidad sacadas de la Encuesta de Clima de Negocios 2020, el 52,7 por ciento de las empresas consultadas,

afirmó no conocer el Estatuto Anticorrupción. El 38,5 por ciento manifestó que su empresa no ha implementado acciones para cumplir con las disposiciones en la materia. Y, sólo el 22,4 por ciento dio prioridad alta a la prevención de los riesgos de corrupción.



(Además: ¿Qué pasará con colegios privados?: Secretaria de Educación responde)



“Necesitamos que en el sector público y en el privado estén prendidas las alertas y tengamos una hoja de ruta que nos indique cómo actuar en cada caso, en dónde identificar y minimizar los riesgos de corrupción en relación con el Estado y cerrarlo de inmediato”, afirmó la Vicepresidente



Del mismo modo, junto con la Comisión de Responsabilidad Empresarial y

Anticorrupción del Comité Colombiano de la Cámara de Comercio Internacional, se

promoverá la aplicación de una herramienta llamada Integrity App, que permite realizar a los empresarios una autoevaluación gratuita y confidencial de su programa de integridad y cumplimiento.



Así como la creación de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA). “Apoyo y aplaudo la creación de RITA, me parece contundente su alcance y comparto el nombre que tiene, por la inclusión de género. Desde aquí nos comprometemos con la transparencia y la equidad. Quiero exaltar además la creación de la plataforma 'Talento No Palanca', que nos ha permitido vincular a 4 mil personas por mérito, por conocimiento, aseguró Carolina Durán, secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá.



Así pues, A su vez, el Pacto firmado es "una herramienta fundamental para llegar a todas las empresas registradas en la Cámara de Comercio de Bogotá y asesorarlas y acompañarlas en la implementación de los mecanismos de control y de gestión del riesgo de corrupción”, indicó la Secretaria de Transparencia, Beatriz Elena Londoño Patiño

Para seguir leyendo:

-Se firma pacto por la integridad y la lucha contra la corrupción



REDACCIÓN BOGOTÁ

EN TWITTER: @BogotaET