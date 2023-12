Pilas, la calidad del aire en Bogotá podría empeorar esta semana: siga estos consejos

La Secretaría Distrital de Ambiente informó que Bogotá continúa registrando un desmejoramiento en la calidad del aire. Esto se debe a la influencia de incendios en los departamentos de Vichada y Meta y a las condiciones meteorológicas adversas caracterizadas por bajas velocidades del viento, que impiden la dispersión de contaminantes en la ciudad.



Desde el viernes, el índice bogotano de calidad del aire y riesgo en salud (Iboca) ha mostrado condiciones regulares en las estaciones de monitoreo Carvajal-Sevillana, Móvil Fontibón y Fontibón. No obstante, en 14 puntos están moderados y uno en favorable.



Según indicó la autoridad ambiental de la capital, en las tres estaciones que se han observado condiciones regulares ha habido un aumento generalizado en las concentraciones de material particulado (PM10 y PM2.5).



“En los próximos días se espera que las concentraciones de PM2.5 se mantengan, y persistirá la condición moderada y regular en la ciudad”, indicó la Secretaría de Ambiente.



La entidad agregó que se seguirá dificultando la dispersión de contaminantes y que además se pronostican condiciones principalmente despejadas y una mínima presencia de lluvia en la ciudad.



De igual manera, se espera que este lunes en la mañana vuelva a presentarse el fenómeno de inversión térmica, el cual ocurre cuando la temperatura en las capas superiores de la atmósfera es mayor a la que se registra en la superficie. Lo normal es que abajo sea más caliente que en la parte de arriba.



Por eso, se estima que las condiciones de calidad del aire continúen regulares debido a que, con este fenómeno, el movimiento de los contaminantes se limita.



Adicional a esto, la entidad explicó que los eventos de contaminación atmosférica se agravan cuando hay transporte local y regional de partículas generadas por incendios forestales, quemas agrícolas o de material vegetal.



Por eso, en estos casos, se invita a la ciudadanía a utilizar la bici o caminar para ir al trabajo o la universidad; reducir el uso del vehículo particular; usar el transporte público si es necesario realizar largos trayectos; si tiene un vehículo, no olvide mantener al día la revisión técnico-mecánica; practicar la conducción sostenible, la cual incluye ahorrar combustible y evitar quemas a cielo abierto.

Recomendaciones

Teniendo en cuenta que las condiciones del aire no están siendo las mejores, la Secretaría Distrital de Ambiente hizo algunas sugerencias a la ciudadanía.



Para la población general, la entidad recomienda: si experimenta síntomas como tos o dificultad para respirar durante la actividad física, es aconsejable tomar más descansos o pausas durante la misma; al limpiar superficies como mesones de cocina, mesas de comedor, muebles y pisos para eliminar el polvo, se sugiere utilizar paños o trapos humedecidos con agua para evitar que el polvo se levante; cubrir con paños húmedos los orificios de entrada de aire, como rejas, puertas y ventanas, para prevenir el ingreso de flujo de aire.



Además, que se eviten cambios abruptos de temperatura y se reduzca el contacto con personas que padecen infecciones respiratorias y si hay una fuente cercana que emite humo, hollín o material particulado que afecta la salud, se recomienda no ventilar la vivienda.



Para la población vulnerable se recomienda, por prevención, usar tapabocas; limitar la actividad física intensa al aire libre y, si es necesario, tomar más pausas durante la misma.



Las personas con asma deben seguir las recomendaciones médicas y tener su medicamento de alivio rápido a mano, y quienes padecen enfermedades cardiovasculares o respiratorias y experimenten síntomas de alarma deben buscar atención médica.

REDACCIÓN BOGOTÁ