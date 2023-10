Cabecilla del Tren de Aragua en Bogotá cayó tras ser enamorado por policía infiltrada

Un peligroso delincuente que operaba en el centro de Bogotá fue capturado por las autoridades tras ser investigado por una agente de la Policía Metropolitana, quien durante ocho meses le siguió los pasos al temido criminal.



En un meditado plan, la policía infiltrada logró ganarse la confianza del jefe del Tren de Aragua en el Chorro de Quevedo y descubrió todo su actuar criminal en el expendio de drogas en ese reconocido sector turístico y universitario.

Según conoció Noticias Caracol, la mujer enamoró a alias Guillermo tras fingir ser una estudiante universitaria que frecuentaba el sector. Al parecer, el criminal le ofreció la tradicional bebida "chicha" en varias oportunidades, pero al ver que la mujer no mostró interés le ofreció sustancias estupefacientes.



“Al verme, me saluda, me ofrece chicha y, al interactuar un rato con él y al ver que no estoy interesada, me ofrece baretos, sustancias estupefacientes. Alias Guillermo me acompañaba hasta la entrada de la universidad, yo entraba hasta las escaleras, esperaba a que se fuera y salía. Él me esperaba en la salida de la universidad”, mencionó la agente de policía.



El hombre, de nacionalidad venezolana, hacia parte de la organización desde hace ocho años y hace algunos meses se había tomado el control de las drogas en el centro de Bogotá.



Testimonios entregados por la policía infiltrada dan cuenta de que el peligroso criminal ordenaba torturas y homicidios a quienes también ejercían el negocio del microtráfico en esa zona de la capital.



De hecho, se dice que las víctimas eran conducidas hasta una casa de torturas en el barrio Las Cruces, en donde se cometían los crímenes.



"Los amenazaba y les decía que los iba a descuartizar si seguían trabajando allí. La persona que llegara sin el conocimiento de él, pues los torturaba. Ellos los llevaban a Las Cruces y allá los torturaban”, sentenció la mujer en Noticias Caracol.

Delincuentes estarían vendiendo estupefacientes en la plaza del Chorro de Quevedo. Foto: Néstor Gómez / El Tiempo.

La uniformada también aseguró que varios comerciantes de la zona servían a la red criminal, ya que prestaban sus locales para que alias Guillermo escondiera la droga que vendía.



Dichos señalamientos quedaron registrados en videos cámaras de seguridad que fueron grabados por la agente encubierta, quien entregó otras pruebas para que las autoridades procedieran con la captura del criminal hace algunos días.

Sandra Hernández, comandante de la Metropolitana de Bogotá. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Según la uniformada, el hombre le anunció que iba a viajar a Estados Unidos, pero antes la invitó a comer un helado; momento que fue aprovechado por otros agentes de la Metropolitana de Bogotá para proceder con la captura del criminal.



La General Sandra Hernández, comandante de la Policía de Bogotá, aseguró que otras cuatro personas fueron capturadas en el operativo en contra de una de las fracciones del Tren de Aragua en la capital.



"Aquí logramos la captura de cinco hombres por orden judicial. Era un lugar de encuentro de jóvenes, en donde ellos aprovechan la oportunidad para traficar con drogas, dejando una renta mensual de aproximadamente 50 millones de pesos", concluyó la oficial.



Las autoridades de la capital reforzarán la seguridad y los controles en la zona para evitar que la criminalidad se vuelva a tomar la emblemática plaza del Chorro de Quevedo.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

