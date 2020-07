Buscan a padre de familia que entró en crisis tras quedar desempleado

Jhonnatan Penagos Roa, de 36 años, ya no podía más con las deudas del hogar. Su situación era crítica y además se había quedado sin trabajo tras la pandemia por el covid-19.

Julieth Andrea Tovar Navarrete, su esposa, cuenta que las deudas por tres meses de arriendo lo llevaron a salir de su casa el 16 de junio de 2020 de forma desesperada en la localidad de Usme, exactamente en el barrio Aurora en Santa Librada.

Él vestía una camisa tipo polo rosada, un jean azul y unos tenis azules Reebook. Pero lo más preocupante es el mensaje que dejó en el Facebook de su esposa: “Hola Julieta. Perdóname por lo que voy a hacer. Perdóname por todo el daño que te hice. No permitas que el niño se convierta como yo. Dile que lo amo por favor. Aunque lo que estoy haciendo es demasiado egoísta”.



Jhonnatan Penagos Roa dejó varios mensajes de despedida con su familia. Foto: Archivo particular

La pareja solía vender fruta y yogurt con fruta y cereal al comercio de forma puerta a puerta, pero como en la cuarentena se cerraron muchos negocios, ya no había a quién venderles los productos. Además, las ventas ambulantes han tenido muchas prohibiciones.



Julieth también cuenta que Jhonnatan le escribió un mensaje a su madre diciéndole que la quería mucho y que lo perdonara por lo que iba a hacer, pero que la crítica situación lo había llevado a eso.



"Se sentía muy mal porque ya había tocado muchas puertas para conseguir empleo. Antes de trabajar como independiente laboró en vigilancia como siete años pero no le salía ninguna oportunidad. Intentó manejar taxi y no le funcionó. Sentía que nada le salía bien "

Un día antes de desaparecer este joven fue a Corabastos a averiguar los precios de la fruta durante la mañana. "Por eso ante esta situación fuimos allá a preguntar si lo habían visto y dijeron que sí. Luego él llegó a la casa, se duchó, se quedó en la casa y cuando yo salí, él también lo hizo. No se llevó nada, ni celular, ni ropa, ni siquiera una chaqueta", contó su esposa.

Lo más triste para esta familia es que no hay ningún avance en la investigación. Les dicen que el procedimiento está demorado porque se debe solicitar a la Fiscalía General de la Nación y a los operadores de teléfono información y que todo se hace por correo electrónico. "Por eso no tenemos ninguna pista de él y estamos desesperados".

Jhonnatan tiene un hijo y su pareja dice que es un padre muy responsable y cariñoso con su único hijo. "Siempre ha estado pendiente de todo. Nos ha dado buen ejemplo y no tiene ningún vicio. Cada peso que se ganaba inmediatamente solo pensaba en el bebé", contó su esposa.

Eso sí, los últimos días, se mostraba muy pesimista ante la situación. "Lo que nos angustia es que él decida tomar una decisión fatal o que sea engañado para trabajar en algo o que lo hayan obligado a escribir esos mensajes. Es que él siempre se ha rebuscado el dinero de una manera honrada y honesta", dijo su pareja.

Hoy sus familiares le ruegan a las autoridades encontrarlo o informar sobre su paradero al celular 3057684645.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com