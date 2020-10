Así es el borrador de protocolo para manejo de la protesta en Bogotá

En los últimos días, el Distrito publicó el borrador de decreto que contiene el protocolo y los lineamientos para el manejo y garantía de la protesta social en Bogotá.



Este documento se diseñó en cumplimiento de la orden dada por el Tribunal

Administrativo de Cundinamarca para "a corto, mediano y largo plazo solventar de la mejor manera posible el antagonismo violento entre las fuerzas militares y la población civil".

Así las cosas, el borrador del protocolo propuesto por el Distrito se rige por los principios de:



- Finalidad legítima en el uso de la fuerza: que debe ser utilizada solo para contener actos de violencia o contener el orden público en casos de grave alteración.



- No discriminación.



- Proporcionalidad en el uso de la fuerza.



- Absoluta necesidad en el uso de la fuerza.



- No estigmatización.



- Focalización: individualizar a quienes estén alterando el orden.



- Supremacía del poder civil.



- Distinción.



De otro lado, en la etapa previa habrá equipos de diálogo (con gestores de convivencia, Defensoría, organizaciones de DDHH y Veeduría Ciudadana) y una comisión técnica institucional (conformada por delegados de las Secretarías de Gobierno, Seguridad, Mujer y Salud, del Idiger, de la Policía Metropolitana y del Ministerio Público).



Además, habrá una mesa de trabajo que seguirá los casos de presunto abuso de fuerza. Todo, además del habitual PMU.

¿Qué pasa si hay hechos de violencia?

El artículo cuarto establece que:



"A las personas que cometan actos de violencia en el contexto del ejercicio al derecho fundamental a la manifestación pacífica se les podrá restringir temporal e individualmente este derecho.



En consecuencia, cuando algunos individuos cometan actos de violencia en el

contexto de una protesta pacífica estos deben ser individualizados, pero los demás

manifestantes conservarán su derecho a la reunión pacífica".



Según el protocolo, cuando se reporten los hechos de violencia, el PMU tiene la responsabilidad de autorizar la entrada parcial de miembros de la fuerza disponible para retirar a quienes estén alterando la protesta. Cuando los violentos estén individualizados, se determinará si se procede a captura o traslado pro protección.

¿En qué orden intervienen las entidades?

Si pese a las acciones de los equipos mixtos de diálogo no se logra mantener la seguridad, se dará aviso al PMU.



"El representante de la autoridad territorial, autorizado para ello, dará la orden de

culminar la etapa de diálogo y la intervención, como primera medida, de la Fuerza

Disponible de la policía para controlar la situación y como último recurso el

Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD", dice el protocolo.



Las condiciones que ponen en juego la necesidad del uso de la fuerza son:



- La intensidad y la peligrosidad de la amenaza.

- La forma de proceder del individuo.

- Las condiciones del entorno

¿Qué pasará con el uso de las armas?

El protocolo establece que los miembros de la fuerza disponible de la Policía no puede usar armas de fuego y que deben tener "un máximo nivel de tolerancia hacia agresiones verbales y no letales".



Cuando la Fuerza Disponible no pueda contener la situación, se informará al PMU para que autorizar la intervención del ESMAD.

¿Qué puede y qué no puede hacer el ESMAD?

El ESMAD será la última instancia y el último recurso. Deberá actuar bajo los principios de finalidad legítima, absoluta necesidad y proporcionalidad.



Dice el borrador que: "Los miembros del ESMAD no podrán hacer uso de armas de fuego o de baja letalidad que previamente hayan sido prohibidas por la autoridad distrital".



El uso de armas de baja letalidad deben ser de uso exclusivo de agentes especializados para ello.



Y se indica que el uso de armamento no letal (como gases) debe estar antecedido de avisos "que den oportunidad a las personas de evacuar sin provocar situaciones de pánico o estampidas".

Una vez la alcaldesa Claudia López firme y sancione el protocolo, las reglas comenzarán a operar. Sin embargo, varios de estos puntos ya operan y están vigentes en el actual manejo de la protesta social.



Para consultar el borrador, haga clic aquí.

