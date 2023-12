'No se acuerda de nada': bombero desaparecido en Bogotá fue víctima de paseo millonario

Un funcionario del cuerpo de Bomberos de Bogotá fue víctima de delincuentes que lo retuvieron durante varias horas y le saquearon sus cuentas bancarias.



Según versiones del caso, conocidas por el sistema informativo de City TV, el empleado salió de una celebración de fin de año, en donde estaba departiendo con algunos compañeros de su trabajo en el vecino municipio de Chía.



Sin embargo, el bus de la empresa que los regresó a Bogotá lo dejó en un paradero de la localidad de Puente Aranda y, desde entonces, se perdió el rastro del hombre.



Su esposa contó en diálogo con Arriba Bogotá que estuvo buscando durante varias horas al sujeto, pero que no pudo localizarlo ni en el barrio donde viven, ni en la estación de bomberos en la que trabaja.



"Mi esposo es funcionario hace 34 años. Como a las 8:00 de la noche fue la última vez que hablé con él. Ya cuando llegaron las 6:00 de la mañana fui a buscarlo a la estación de Kennedy, pero tampoco estaba allá", comentó la mujer.



Así mismo, dijo que había ido hasta Medicina Legal y hasta la Fiscalía para que le ayudaran a buscar a su esposo. No obstante, el hombre llegó caminando desconcertado a su casa.



"Llegó desorientado, golpeado y en este momento está en la clínica. Él no se acuerda de nada, entonces pensamos que le dieron escopolamina", sentenció la esposa de la víctima.

Los delincuentes hicieron por lo menos seis transacciones en las cuentas del hombre. (Imagen de referencia). Foto: City TV

Allegados aseguran que sus cuentas bancarias fueron saqueadas y que los criminales hicieron por lo menos seis transacciones en el transcurso de la noche: se llevaron más de cuatro millones.



Su hermana, aseguró en diálogo con EL TIEMPO que la denuncia ya fue puesta en la Fiscalía y que se espera que se adelanten todas las investigaciones para dar con el paradero de los delincuentes.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

