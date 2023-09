Bogotá Tránsito informó que hacia las 9:15 de la mañana inició una manifestación sobre el corredor de la calle 13, en los límites del río Bogotá, generando afectación vial en ambos sentidos.



Las autoridades ya se encuentran haciendo acompañamiento y recomiendan como ruta alterna la calle 80 o la autopista Sur.



Las manifestaciones son a raíz de la extraña muerte de una niña de seis años mientras consumía su refrigerio en un colegio de Mosquera, Cundinamarca, ubicado en el barrio Porvenir del Río.



[10:45 a.m.] #AEstaHora continúa el bloqueo en el corredor de la calle 13 en los limites del río Bogotá, generando afectación vial en ambos sentidos viales.



🟡Ruta alterna: tomar calle 80 o Autosur.



Autoridades realizan acompañamiento. https://t.co/DmsdtWIWjo pic.twitter.com/PWr1jbCLcZ — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 14, 2023

La menor fue identificada como Michelle Manuela Hernández Bermúdez. Hacia las 11 de la mañana del pasado miércoles 13 de septiembre, los funcionarios del colegio llamaron a la madre de la niña y le dijeron que tenía quebrantos de salud, pero, al parecer, no activaron los protocolos correspondientes cuando ocurren este tipo de casos.



Las testigos del hecho denuncian que, ante el presunto atoramiento, nadie supo cómo reaccionar, no sacaron a la niña del colegio a un centro de salud cercano y que la ambulancia tardó más de una hora en llegar.



"Dejaron pasar mucho tiempo que ya no se pudo hacer nada, mi niña, yo creo ya estaba muerta", dijo la madre de la menor.

Michelle Manuela Hernández Bermúdez. Foto: Archivo particular

Mario Correa, funcionario de la Secretaría de Educación (SED) de Mosquera, dijo que ya se están adelantando las investigaciones del caso para determinar si hubo fallas en el procedimiento de atención.



La Alcaldía de este mismo municipio también se pronunció al respecto y aseguró que investiga la muerte de la menor relacionada con una obstrucción en la vía aérea por alimento.



“Desde la administración municipal estamos atentos al acompañamiento de su familia y a la correspondiente indagación, que permita llegar a la causa final de este lamentable deceso. Nos unimos y extendemos nuestras más sinceras condolencias y oraciones a sus familiares y compañeros de todo corazón”, indicó la alcaldía de Mosquera a través de un comunicado.

REDACCIÓN BOGOTÁ