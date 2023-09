La contribución de valorización ha sido un instrumento tradicional para financiar obras de infraestructura en Bogotá. Pero su cobro genera un inocultable malestar entre los contribuyentes cuando la contribución se paga en plazos cortos mientras que las obras se terminan luego de muchos años y por lo general con un alcance menor al prometido.



(Lea también: Acelerado envejecimiento de la población en Bogotá: ¿a qué se debe este fenómeno?).

El proyecto de acuerdo presentado al concejo distrital propone dos importantes ajustes al esquema vigente. Primero, las obras deben contar con los estudios y diseños definitivos aprobados, así como con las autorizaciones de las empresas de servicios públicos para la gestión de redes, con lo cual se reducen incertidumbres asociadas con los tiempos de ejecución de las obras y sus costos definitivos. Segundo, los contribuyentes solamente empezarían a pagar cuando sean visibles los avances de obra, al menos del 50 %.



Estos ajustes son bienvenidos porque evitan errores que menoscaban la legitimidad y la credibilidad del instrumento. Hay, sin embargo, algunos temas que podrían mejorar la iniciativa y que ameritan ser discutidos.



(Le puede interesar: Joven colombiano fue desmembrado y envuelto en bolsas en Acapulco, en México).

Conviene imponer límites a eventuales excesos por el vínculo existente con el impuesto predial. La valorización supone que la obra pública beneficia económicamente al propietario del inmueble, lo cual no siempre resulta ser cierto. Pero cuando se refleja en un mayor avalúo catastral, que es la base gravable del impuesto predial, hay también un efecto tributario. Esto significa que el contribuyente debe pagar no solamente la contribución sino también un mayor impuesto predial en los años futuros.



Para evitar cargas excesivas o injustas conviene evaluar diferentes opciones, entre ellas: que el cobro de valorización en ningún caso exceda el 30 % del predial pagado por un inmueble el año anterior; que no sea posible cobrar más de 2 valorizaciones sobre el mismo predio en un período de 10 años; o alternativamente, que cuando el monto de la valorización supere el 30 % del impuesto predial, el impuesto se congele en términos reales por los siguientes 3 años para los propietarios afectados. Este tipo de controles automáticos dan mayor legitimidad al esquema y son fácilmente entendibles por los contribuyentes.



(Puede leer: ¿Por qué a los bogotanos ya no les gusta el plan de 'moteliar' en la ciudad?).

Los gastos administrativos por la gestión del cobro con un tope de 10 % son muy altos si se los compara con el 1,5 % que representan los gastos de funcionamiento de hacienda distrital frente al monto del recaudo tributario. Una mayor eficiencia permitiría que cada peso pagado por los contribuyentes se convierta en más obras.



Finalmente, Bogotá ha sufrido la ausencia de consensos para ejecutar obras de largo plazo y acordar las alternativas de financiación. En el contexto de un “plan maestro de infraestructura” y considerando las restricciones actuales de endeudamiento y en las vigencias futuras, una contribución general de valorización podría, por ejemplo, financiar parcialmente la construcción de la línea 3 del metro.



Carlos Alberto Sandoval

Ex secretario de Hacienda

Más de Pensadores Urbanos