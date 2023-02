Una familia de Bogotá está en duelo por la muerte de una bebé de solo cuatro meses. La habían llevado con normalidad al jardín infantil Mi Mundo Artístico, de la localidad de Suba, durante la mañana del 13 de febrero. Pero horas después debieron trasladarla a un hospital.

Según el relato del padre de la niña para Citytv, una de las profesoras notó que, tras comer y tomar una siesta, quedó inconsciente.



“Le pregunté que cuánto tiempo había pasado desde que se dieron cuenta de que no reaccionaba. Me decía que no había pasado mucho tiempo. Que en ese momento estaban diciéndole ‘Vicky, Vicky, reacciona’, pero la niña no reaccionaba”, dijo el papá.

El jardín está ubicado en la localidad de Suba. Foto: YouTube - EL TIEMPO

La versión del jardín indica que le habían dado comida y la habían dejado por un tiempo. “La profesora le relató al CTI cómo fue el caso, ella dice que estaba bien, la recostó y en un momento la vio como malita. Ahí nosotros activamos todos nuestros protocolos. De aquí a la unidad de urgencias, duramos dos minutos en llegar”, aseguró José Guerrero, rector encargado.



Se espera el parte de Medicina Legal que permita esclarecer las causas de su muerte. Por el momento, tanto la profesora como el jardín están vinculados a la investigación.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con reportería de María Fernanda Díaz, periodista de Citytv

