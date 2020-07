Los barrios de Bogotá que tendrán cortes de luz este 29 de julio

Este miércoles 29 de julio, la empresa distribuidora de energía Enel-Codensa programó trabajos de mantenimiento en varios sectores de Bogotá.



Por estas intervenciones, algunos barrios se quedarán sin el servicio de luz y electricidad en las próximas horas. A continuación replicamos la lista facilitada por la empresa.

Usaquén

Bella Suiza: Calle 127 a calle 129 entre carreras 6 y 8 - Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m.



Estrella del Norte: Calle 153 a calle 155 entre carreras 15 y 17 - Desde las 9:30 a.m. hasta las 4 p.m.



San Patricio: Carrera 21 a carrera 23 entre calles 105 y 107 - Desde las 8 a.m. hasta las 5 p.m.



Santa Bárbara Occidental: Carrera 22 a carrera 24 entre calles 117 y 121 - Desde las 8 a.m. hasta las 5 p.m.



Toberín: Carrera 15 a carrera 17 entre calles 166 y 168 - Desde las 8 a.m. hasta las 5 p.m.

Engativá

Bonanza: Carrera 69 a carrera 71 entre calles 77 y 79 - Desde las 1 p.m. hasta las 4 p.m.



Las Ferias: Carrera 67 a carrera 69 entre calles 78 y 80 - Desde las 7 a.m. hasta las 4 p.m.



Santa Helenita: Calle 68 a calle 70 entre carreras 76 y 78 - Desde las 8 a.m. hasta las 4:30 p.m.



Bochica II: Calle 81 a calle 83 entre carreras 101 y 103 - Desde las 7 a.m. hasta las 1 p.m.

Suba

Conejera 2: Club Los Arrayanes, calle 208 a calle 210 entre carreras 103 y 105 - Desde las 8 a.m. hasta las 4:30 p.m.



Conejera 2: Club Los Arrayanes, calle 208 a calle 210 entre carreras 103 y 105 - Desde las 11 p.m. hasta las 1:30 a.m.



Julio Flórez: Carrera 67 a carrera 69 entre calles 79 y 81 - Desde las 7 a.m. hasta las 4 p.m.



Villa Elisa: Calle 134 a calle 136 entre carreras 94 y 96 - Desde las 8:30 a.m. hasta las 2 p.m.

Fontibón

Santa Cecilia: Carrera 79 a carrera 82 entre calles 23 y 26 - Desde las 7 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Barrios Unidos

Entre Ríos: Carrera 67 a carrera 69 entre calles 79 y 81 - Desde las 7 a.m. hasta las 4 p.m.



Metrópolis: Calle 78 a calle 80 entre carreras 65 y 67 - Desde las 7 a.m. hasta las 4 p.m.



Simón Bolívar: Calle 78 a calle 80 entre carreras 63 y 65 - Desde las 8 a.m. hasta las 5 p.m.

Puente Aranda

Colón: Calle 3 a calle 5 entre carreras 52 y 54 - Desde las 8 a.m. hasta las 5 p.m.

Rafael Uribe Uribe

Claret: Carrera 22 a carrera 28 entre calles 41 sur y 47 sur - Desde las 7:a.m. hasta las 5 p.m.

Kennedy

Andalucía II: Carrera 80 a carrera 84 entre calles 14 y 17 - Desde las 7:30 a.m. hasta las 5:30 p.m.



Castilla: Calle 8 a calle 10 entre carreras 77 y 80 - Desde las 6 a.m. hasta las 4 p.m.



Nuevo Techo: Calle 9 a calle 11 entre carreras 77 y 80 - Desde las 6 a.m. hasta las 4 p.m.



Villa Alsacia: Carrera 71 a carrera 73 entre calles 9 y 11 - Desde las 8 a.m. hasta las 12 p.m.



Ciudad Cali: Calle 39 sur a calle 41 sur entre carreras 90 y 92 - Desde las 7 a.m. hasta la 1 p.m.



Dindalito 2: Calle 41 sur a calle 43 sur entre carreras 93 y 95 - Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m.



Los Almendros: Carrera 96 a carrera 98 entre calles 40 sur y 42 sur - Desde las 6 a.m. hasta las 6 p.m.

San Cristóbal

Nariño Sur: Carrera 6 a carrera 8 entre calles 7 sur y 10 sur - Desde las 6:30 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Bosa

Escocia: Calle 55 sur a calle 57 sur entre carreras 81 y 85 - Desde las 6 a.m. hasta las 4 p.m.

Ciudad Bolívar

Bellavista - Lucero Alto: Calle 71 sur a calle 73 sur entre carreras 17 y 19 - Desde las 7 a.m. hasta las 6 p.m.



Vereda Mochuelo Alto: Desde las 7 a.m. hasta las 5:30 p.m.



Estrella del Sur: Calle 69 sur a calle 74 sur entre carreras 17 y 19 - Desde las 7 a.m. hasta las 6 p.m.

Usme

Liliana: Calle 81 sur a calle 83 sur entre carreras 6 este y 8 este - Desde las 1 p.m. hasta las 5 p.m.



Villa Israel: Calle 110 sur a calle 112 sur entre carreras 3 este y 5 este - Desde las 8 a.m. hasta las 5 p.m.



Veredas Olarte y Agua Linda: Desde las 7 a.m. hasta las 5:30 p.m.

