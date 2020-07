Vea los barrios de Bogotá que tendrán cortes de luz este 30 de julio

Por trabajos de mantenimiento, varios barrios de Bogotá se quedarán sin servicio de luz y electricidad este jueves 30 de julio.



La empresa distribuidora de energía Enel - Codensa reportó qué sectores de la capital quedarán afectados:

Usaquén

El Verbenal: Calle 185 a calle 187 entre carreras 17 y 18 - Desde las 9 a.m. hasta las 3 p.m.



Estrella del Norte: Carrera 15 a carrera 17 entre calles 153 y 155- Desde las 9:30 a.m. hasta las 4 p.m.



Santa Bárbara Occidental: Carrera 20 a carrera 22 entre calles 123 y 126- Desde las 8 a.m. hasta las 4 p.m.

Suba

El Batán: Calle 125 a calle 127 entre carreras 49 y 51 - Desde las 8 a.m. hasta las 12:30 p.m.



El Salitre: Calle 153 a calle 155 entre carreras 99 y 101 - Desde las 8 a.m. hasta las 4:30 p.m.



Villa Elisa: Carrera 89 a carrera 95 entre calles 134 y 137 - Desde las 8:30 a.m. hasta las 4 p.m.

Chapinero

El Nogal: Calle 80 a calle 82 entre carreras 7 y 10 - Desde las 9 a.m. hasta las 4 p.m.

Engativá

El Encanto: Carrera 74 a carrera 76 entre calles 63 y 65 - Desde las 7 a.m. hasta las 9 a.m.



La Estrada: Carrera 67 a carrera 70 entre calles 63 y 65 - Desde las 8:30 a.m. hasta las 4 p.m.



Los Álamos: Carrera 84 a carrera 95 entre calles 62 y 64 - Desde las 2 p.m. hasta las 4 p.m.



Normandía Occidental: Calle 48 a calle 50 entre carreras 71 y 73 - Desde las 1 p.m. hasta las 5 p.m.



Villa Luz: Carrera 80 a carrera 82 entre calles 64 y 66 - Desde las 10:30 a.m. hasta la 1 p.m.



Ciudadela Colsubisidio: Carrera 110 a carrera 112 entre calles 89 y 91 - Desde las 8:30 a.m. hasta las 3 p.m.



Quirigua: Carrera 91 a carrera 95 entre calles 85 y 88 - Desde las 5:30 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Fontibón

Modelia Occidental: Calle 22 a calle 24 entre carreras 81 y 84 - Desde las 7 a.m. hasta las 5 p.m.

Kennedy

Ciudad Kennedy Sur: Calle 37 sur a calle 39 sur entre carreras 80 y 82 - Desde las 8 a.m. hasta las 3 p.m.



Dindalito 2: Carrera 92 a carrera 94 entre calles 41 sur y 43 sur - Desde las 6 a.m. hasta las 4 p.m.

Bosa

Gran Britalia: Carrera 80 a carrera 82 entre calles 50 sur y 52 sur - Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Rafael Uribe Uribe

Inglés: Carrera 24 a carrera 26 entre calles 38 sur y 40 sur - Desde las 7 a.m. hasta las 12 p.m.

San Cristóbal

Santa María: Carrera 3 a carrera 5 entre calles 7 sur y 9 sur - Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Ciudad Bolívar

Mirandela Estancia: Calle 61 sur a calle 63 sur entre carreras 74 y 76 - Desde las 7:30 a.m. hasta las 5 p.m.



Sadec Uno: Calle 75 sur a calle 78 sur entre carreras 72 y 75 - Desde las 7:30 a.m. hasta las 5 p.m.



San Rafael: Calle 68 sur a calle 70 sur entre carreras 17 y 19 - Desde las 7 a.m. hasta las 6 p.m.

