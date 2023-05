Aunque Camacol reporta que alrededor de 1,1 millones de personas están buscando vivienda en Bogotá y Cundinamarca, las ventas durante los primeros cuatro meses del 2023 han disminuido en un 56 % con respecto al mismo periodo en 2022.



De enero a abril de este año se han vendido 14.142 unidades de vivienda, mientras que el año pasado se habían vendido 32.219 en ese mismo cuatrimestre. Este era un mercado que venía en crecimiento desde 2019.



Edwin Chiriví, gerente de Camacol Bogotá y Cundninamarca. Foto: Camacol

Según Edwin Chiriví, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, la disminución en ventas no se debe a caídas en la oferta ni en la demanda, sino a los desistimientos de compra y a los tiempos prolongados en los que esta se hace efectiva.



En este momento, según el informe de Camacol, hay 58.000 unidades de vivienda en oferta y 1.068 proyectos más, 38.000 en Bogotá y 20.000 en municipios de Cundinamarca.

En esta misma línea, hay 59.000 personas, de los 1,1 millones de búsquedas, que se han registrado para recibir más información sobre la adquisición de vivienda, es decir, son potenciales compradores.

De acuerdo con el informe de Camacol, el 64 % de las personas que tienen un interés por adquirir una, buscan viviendas de interés social (VIS). Según el gerente, las razones principales de los desistimientos están relacionadas con la demora en la entrega de subsidios como 'Mi Casa Ya', por parte del gobierno nacional, así como el aumento en las tasas de interés que se sigue reflejando en el mercado.

Aumento de desistimientos y en los tiempos de compra

En Bogotá la oferta de VIS es del 65 % con respecto al total y en Cundinamarca del 54%. No obstante, el desistimiento en la compra de vivienda en Bogotá en abril de 2023 superó en un 145 % el promedio establecido por Camacol a largo plazo, alcanzando 543 unidades de vivienda cuya compra no se hizo exitosa, comparado con 221 en años anteriores, que era lo normal.



"Hogares que habían entrado en la fase de pre-venta, ahorrando para su cuota inicial, han desistido de la compra. Vemos un crecimiento de este fenómeno desde finales de 2022, pero mucho más acentuado en los últimos cuatro meses con una particular incidencia en la vivienda de interés social", explicó Chiriví.

Para esta asociación gremial, la celeridad en la asignación de subsidios de 'Mi Casa Ya' es fundamental para revertir las cifras críticas.



Según Chiriví, solo se han efectuado 350 subsidios en las cinco semanas de reactivación que lleva el programa. Además, considera que el cambio en la entrega de estos es una de las razones del complejo panorama del sector de vivienda. A su juicio, "debió haberse hecho una transición paulatina en el cambio en la entrega".

Vivienda de interés social con 'Mi casa ya'. Foto: EL TIEMPO

Es importante mencionar que la organización gremial espera que para este 2023 el Gobierno Nacional a través de 'Mi Casa ya' entregue 17.867 subsidios para comprar vivienda en Bogotá y la región.

A pesar de la disminución en las ventas, Chiriví aseguró que de mantenerse el comportamiento en los registros de intensión de compra, "podríamos llegar a 180.000 registrados para finales de 2023". Además, indicó que por cada vivienda que se comercializa en la región, hay tres hogares con alta intención de compra.

Otro de los factores de riesgo ha sido que "el mercado se ha vuelto lento", según Chivirí. Mientras que en abril de 2022 una vivienda de interés social en Bogotá se vendía en 5,3 meses, para el mismo mes de 2023 este proceso tarda cerca de 17 meses. En cundinamarca también pasó de 4,4 meses a 14,2 meses.



Sin embargo, el mayor aumento de tiempo se ha dado en las viviendas que no son de interés social en Cundinamarca, donde la compra de vivienda tarda hoy 15,5 meses más que hace un año.



Chiriví explica que la idea es retomar la confianza de la población en la compra de vivienda en conjunto con el sector público, y la asociación espera que para el segundo semestre de este año la disminución en las tasas de interés y en la inflación se vean reflejadas en la compra de vivienda.



"Si para el próximo año logramos que las tasas de interés bajen al 10 %, podemos reactivar el mercado y tener entre 85.000 y 90.000 ventas", puntualizó.

La caída en iniciaciones de vivienda en Bogotá

Chiriví coincidió con lo expuesto por la Secretaría de Hábitat en relación con la disminución en iniciaciones de vivienda en los próximos meses y para 2024. De hecho, el informe de Camacol presenta que de enero a abril de 2023 se ha disminuido en un 27 % las iniciaciones de vivienda con respecto a 2022.

"La reducción en el volumen de actividad (menos ventas y menos lanzamientos), nos anticipan en que vamos a tener una reducción en el inicio de obras. El efecto de eso es menos actividad, menos demanda de insumos y menos empleo", indicó Chiriví.



El gerente agregó que la expectativa para el próximo año es iniciar en Bogotá y la región con 75.000 unidades de vivienda. "Este año va a ser difícil revertirlo, pero vamos a trabajar en esa dirección para tener un crecimiento en el valor agregado en el PIB que imprime nuestro sector".



El sector de la construcción, además, pidió al Distrito que la reglamentación que quedó pendiente en el POT de zonas de la ciudad no vaya a desincentivar la construcción de nuevos proyectos.

Paula Valentina Rodríguez

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

REDACCIÓN BOGOTÁ

