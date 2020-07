Detienen asalto de una bodega en el barrio Las Orquídeas, en Usaquén

La noche de este martes alertó a varios de los residentes del barrio Las Orquídeas, de la localidad de Usaquén. Alrededor de las 10 p. m. helicopteros empezaron a sobrevolar la zona y la incertidumbre se tomó por asalto esta zona del norte de la capital.

La Policía hizo presencia con rapidez en un sitio en una bodega farmaceútica de la zona en la que se llevaba a cabo un robo. En ese lugar, además, hizo presencia el Goes y el Halcón de la Policía.



Hacia las 11:30 p. m. había cinco capturados.



Según El Noctámbulo del sistema informativo de 'CityTv', los asaltantes fueron detenidos en el interior de la bodega mientras realizaban el hurto. No obstante, algunos cómplices lograron escapar y la Policía desplegó todo un operativo para capturarlos.



Además, los vecinos reportaron sonido de disparos, sin embargo, hasta el momento no se han hallado armas en la escena. Se especula que pudo haber sido la detonación de un tercero. No se trató de cruce de disparos entre las autoridades y los asaltantes.

Robo en bodega Robo en bodega en Orquídeas, Usaquén. Asalto en bodega de Orquídeas, en Usaquén.

Noticia en desarrollo...

ELTIEMPO.COM