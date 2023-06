En Bogotá hay una crisis en la gestión del cobro de comparendos de tránsito. Esta situación ha venido creciendo en los últimos años y se volvió más crítica desde 2022.



De acuerdo con cifras de la Secretaría de Movilidad, en el cuatrienio se han impuesto alrededor de 4 millones de multas en la capital. De hecho, desde 2018 se pasó de 742.777 comparendos impuestos a 1’172.484 el año pasado. Pero de estos últimos solo se cancelaron 338.744, es decir, el 29 por ciento de los infractores cumplieron.



En lo que va del 2023, se han impuesto 231.744 multas por infracciones de tránsito, de las cuales se han pagado apenas 58.771 (el 25 por ciento).



El número ha crecido significativamente tras la pandemia, es decir, en los últimos dos años y medio. Sin embargo, para algunos concejales que se han quejado de este comportamiento, el mayor número de sanciones no se ve reflejado en un incremento del recaudo por el mismo concepto y esto termina generando reincidencia y afectando la seguridad vial.



Para el concejal Nelson Cubides, quien viene advirtiendo que el aumento en el número de comparendos no ha generado una disminución en las infracciones, como se esperaría.

Los motivos de las multas de tránsito más frecuentes en los últimos cuatro años son estacionar en sitios prohibidos (la C02), el exceso de velocidad (C29) y transitar en horario de pico y placa (la C14). "Si se repiten las mismas infracciones, uno esperaría que desde la Secretaría de Movilidad tuviéramos un plan que mostrara cuál es el impacto que están teniendo (las multas) y cómo podemos reducir las infracciones", indicó Cubides.



También habló acerca de la reincidencia. Dijo que "20.750 ciudadanos que realizaron el curso sobre normas de tránsito para obtener el 50 por ciento (de descuento) volvieron a cometer la misma infracción".



"Considero que es necesario que la ciudad realice un cambio profundo ya que la

inteligencia vial no ha dado los resultados esperados, es necesario que pasemos a la inteligencia moral. La ciudad debe, entre otras acciones, intensificar la cultura ciudadana en materia vial a través de estrategias, principalmente en niños y adolescentes", aseguró.

Las infracciones más frecuentes son estacionar en sitios prohibidos, el exceso de velocidad y transitar en horario de pico y placa. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

La conclusión del cabildante es que la administración distrital “está fallando” en la notificación a los infractores, así como en garantizar que los ciudadanos paguen a tiempo la multa antes de que esta prescriba (a los tres años desde que se impuso).



El cálculo es que si todos los infractores hubieran pagado entre 2018 y 2022, se habrían recaudado unos 657.000 millones de pesos, valor que representa "1,22 veces el presupuesto de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), así como 1,53 veces el presupuesto de la Universidad Distrital".

La gestión del Distrito

Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad de Bogotá, aseguró que el aumento en la imposición de multas se ha dado gracias a, entre otros factores, la presencia de las denominadas cámaras salvavidas, las cuales están reguladas por el Ministerio de Transporte. "Son más ojos viendo, es más imposición de comparendos", dijo la funcionaria.



Resaltó que esto es un logro del Distrito y que quiere decir que se ha implementado más regulación y pedagogía en los corredores, con el fin de garantizar la seguridad vial, e indicó que en la actual administración se han recaudado 98.000 millones de pesos por el pago de estas infracciones.

Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad de Bogotá. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

"En los últimos meses lo que hemos tenido es efectividad en nuestro ejercicio de recaudo, si se compara desde el 2017 hasta el 2023 (...) han mejorado tanto las personas que pagan a tiempo como todo el ejercicio que se hace en el proceso de cobro coactivo de la Secretaría de Movilidad", afirmó Ávila.



No obstante, señaló que el proceso de regulación y control del pago de las multas "no es una fuente de ingresos", sino que es una tarea que realiza la cartera "en el marco del Código Nacional de Tránsito". Por lo tanto, no se tiene una meta económica puntual relacionada con el tema.



El dinero recaudado por infracciones de tránsito se destina a la ejecución de los planes y proyectos del sector movilidad, tales como educación, dotación de equipos, combustible, seguridad vial, operación e infraestructura vial del servicio de transporte público, transporte no motorizado, gestión del sistema de recaudo de las multas, entre otros.

¿Qué hay que mejorar?

Darío Hidalgo, experto en movilidad, dijo que uno de los factores que podrían mejorar es que los ciudadanos tengan en cuenta las consecuencias de los comparendos a la hora de recibir la notificación. "Los conductores deben saber que pueden tener problemas si no pagan sus infracciones. La reincidencia se da por una sensación de que si no se paga no pasa nada", dijo.



Hidalgo añadió que es importante que la Secretaría de Movilidad aplique los mecanismos legales de cobro coactivo, con la debida notificación, "porque da la impresión de que muchos conductores ni siquiera se están enterando que tienen los comparendos".

En ese sentido resaltó que los conductores se ven afectados con estas multas a la hora de hacer transacciones con el vehículo como un traspaso o un trámite de renovación de licencia.



Por otro lado, indicó que parte del no pago es por el desacuerdo de los ciudadanos con las fotomultas. En este caso, las cámaras pueden sancionar "cuando un vehículo pasa el semáforo en rojo, excede la velocidad, transita en pico y placa o no tiene al día el Soat o la revisión técnico mecánica".

Así se notifican las multas

Al conductor se le notifica de acuerdo con la información que tenga registrada en el Runt (dirección de residencia, correo electrónico). Es su responsabilidad, y por eso es importante, que el ciudadano actualice sus datos en el sistema.



Los conductores con infracciones a las normas de tránsito en Bogotá pueden realizar curso pedagógico. Con la realización de este, el ciudadano puede obtener un descuento del 50 % en el valor del comparendo dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la imposición en vía. Si es un comparendo electrónico, dentro de los 11 días hábiles siguientes contados a partir de la notificación.



Los cursos pedagógicos buscan promover entre los conductores, la participación, reflexión y sensibilización sobre los cambios de comportamiento y hábitos que deben tener en la vía; procurando que los infractores comprendan el sentido de las normas de tránsito y las respeten.



Laura Valentina Mercado

REDACCIÓN BOGOTÁ

