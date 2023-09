La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) llevará a cabo este viernes 15 de septiembre, en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito una audiencia pública con relación al proyecto titulado “Prolongación de la Avenida Boyacá desde la calle 183 hasta la calle 235″.



El evento comenzará a las 9 a. m. y asistirán más de 100 personas -que se inscribieron previamente-, y será transmitido por el canal de YouTube de la Car.



Es importante mencionar que fue el Ministerio de Ambiente quien solicitó esta audiencia pública para que todas las partes puedan ser escuchadas, a pesar de que ya ha habido mesas de diálogo con la ciudadanía.



Además de ciudadanos, se contará con la participación de Susana Muhamad, ministra de Ambiente; el director de la Car Cundinamarca Luis Fernando Sanabria Martínez, un representante de la Alcaldía de Bogotá y Alejandro Callejas, gerente del proyecto Lagos de Torca, quien explicará el proyecto.



Cabe mencionar que las más de 100 personas que asistirán a la audiencia, tendrán 3 minutos para intervenir. No va a haber espacio para réplicas, ni discusiones; solo habrá tiempo para que cada quién exprese su posición.



Después de esta audiencia, la Car determinará los análisis que se deben hacer adicionales por causa de esta, y a partir de ahí, toma la decisión de si otorga o no la licencia ambiental al proyecto. No obstante, ni después de acabada esta actividad, ni recientemente se tomarán decisiones.



Se estima que este procedimiento dure unos 30 días.

REDACCIÓN BOGOTÁ