El dueño de un bar en Chapinero relató que un grupo de delincuentes con armas de fuego entraron a su establecimiento y robaron a todos los clientes con violencia. El lugar está ubicado en el barrio Marly.

Según en relato de algunas de las víctimas, la banda de criminales los golpearon para así robarles los celulares y dinero en efectivo. También saquearon la caja registradora y se robaron un millón de pesos.

En los videos de las cámaras de seguridad se ve claramente cómo entran al lugar los ladrones, completamente armados. Ya en el sitio les apuntan a la cabeza para llenarlos de miedo y que accedan a entregarlo todo.

Todo ocurrió a eso de las 10: 30 de la noche. "Yo estaba en la parte de atrás, en la parte de las neveras. Cuando me detuve a mirar un tipo me estaba apuntando con un arma en mi cabeza. Me dijo: quieto o lo mato. Y comenzaron a esculcar a todas las personas".

Los atracadores se llevaron todos los objetos de valor de los clientes, pero también entraron a la bodega y se llevaron varias botellas de licor. La noche de terror duró unos diez minutos. "A mí me pegaron con el revólver, a otro cliente le rompieron la cabeza. Fue muy violento".

Los jóvenes emprendedores, dueños del negocio, no entienden cómo estos delincuentes solo buscan hacerle daño a la sociedad sin importar la presencia de mujeres y personas que solo disfrutaban de un rato agradable. El robo puede sumar más de 30 millones de pesos en pérdidas.

