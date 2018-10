Corte de cuentas a atención de venezolanos en Bogotá

Una colombo-venezolana es la encargada de gerenciar la atención a los migrantes venezolanos a Bogotá. Se trata de María Angélica Trujillo.



La funcionaria cuenta que ha trabajado en derecho migratorio en algunas firmas de abogados y hace tres años comenzó el proyecto personal de conseguir donaciones para estas personas.



Trujillo nació en Cúcuta, donde dice que vivió la mitad de su vida, asegura que es venezolana y que tiene familia viviendo en ese país y en la capital de Norte de Santander.



Desde la nueva gerencia de Bogotá para atender a los venezolanos hizo un corte de cuentas al trabajo que viene realizando el Distrito con esta población.

¿A la llegada a su cargo, qué se encontró en Bogotá con el tema de los venezolanos?



Fue muy positivo encontrar la voluntad política y el apoyo por parte del Alcalde Mayor, Enrique Peñalosa, así como el de todo su gabinete, el cual está comprometido en diseñar y articular estrategias en pro de la atención de esta población. Y fue muy importante encontrar una ruta de atención distrital en operación para la atención en salud, educación y el acceso a los servicios sociales.



A su vez, evidencié la misma situación que se había presentado en Cúcuta desde el año 2015, cuando comenzó el éxodo de colombianos residentes en Venezuela, quienes fueron retornados al país. Esta no es una situación nueva para el país, pero sí para la ciudad de Bogotá.



¿Cuál es el diagnóstico de los venezolanos en Bogotá?



La Secretaría Distrital de Integración Social realizó un convenio de cooperación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a través del cual se caracterizó a las personas procedentes de Venezuela en 10 localidades del Distrito Capital.



Esta caracterización se realizó entre septiembre de 2017 y abril de 2018 para un total de 10.979 personas, 5.509 hogares. Algunos resultados principales son: el 91,22 % son venezolanos, 6,9 % colombo-venezolanos y el 1,8 % colombianos retornados. Del total, el 46,2 % son mujeres y el 53,7 % son hombres. 20,4 % son niños y adolescentes entre 0 y 18 años.



El Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV) identificó para Bogotá, con corte al 8 de junio de 2018, 43.483 ciudadanos venezolanos, quienes actualmente por disposición del gobierno nacional están obteniendo el permiso especial de permanencia (PEP). De acuerdo con datos de Migración Colombia a hoy en la ciudad de Bogotá se han expedido 74.393 PEP.



Tenemos en este momento, en su mayoría, una población que llega en unas condiciones difíciles. Algunos vienen retornados pero sin una red de apoyo en Colombia; otros no tuvieron la posibilidad de obtener un documento de viaje en su país, lo que les dificultó la regularización de su situación migratoria. Otros llegan con recursos únicamente para solventar su viaje y algunos sin siquiera esto, todo lo cual hace que al llegar a la ciudad, esta población requiera de una atención y de un acompañamiento social, migratorio y en salud, que desde las entidades del Distrito estamos trabajando todos los días para garantizarles, así como también en conjunto con otras entidades del orden nacional como Migración Colombia y la Acnur, entre otras.



Sobre sus condiciones de salud, no nos es posible dar un dato generalizado, por cuanto todos los casos son distintos. Desde la Secretaría de Salud se trabaja todos los días para brindarles la atención por urgencias que estas personas requieran y estudiar cada caso particular que ha demandado una especial atención.

Desde el Distrito se han realizado ferias de servicios de empleo, por parte de la Secretaría de Integración Social y la Secretaría de Desarrollo Económico. En este aspecto, también ha sido crucial la iniciativa de la empresa privada, que nos ha mostrado un interés en ofrecer empleo a muchas de estas personas y estamos adelantando una iniciativa conjunta con una Organización Internacional, para que estas personas tengan asesoría en la creación y presentación de sus hojas de vida.



¿Cómo atenderlos sin que se invada el espacio público?



Este es uno de los retos más importantes para la administración Distrital, y para ello se han diseñado nuevos servicios especializados para la población migrante entre los que cabe destacar: 1. El centro de atención e integración al migrante, que abrirá próximamente su atención en la localidad de Teusaquillo. 2. El supercade social en la terminal de transportes de El Salitre, en donde se encuentran ubicados representantes de diferentes entidades como Integración Social, Consejería para las Víctimas, brindando información a la población que llega a ese punto estratégico de entrada a la ciudad. A la fecha hemos atendido más de 200 personas direccionándolas según sus necesidades. 3. Adicionalmente, se tiene proyectada la apertura de dos centros de acogida transitoria que están en este momento en proceso de contratación.



Incluso la prestación de los servicios por parte del Distrito, se realiza en los puntos de atención establecidos, ya sea para atención en salud, alimentación, educación, atención a jóvenes, primera infancia o adultos mayores. Sin embargo, en el lugar se trabaja en conjunto con la Policía para que en el día ellos evacúen los sitios que acostumbran y así evitar invasión del espacio público.



¿Algunos críticos señalan que la Administración está abriendo las puertas de par en par? ¿Eso no es un riesgo para estimular a que se asienten en más campamentos como pasó en el Salitre?



El Alcalde Mayor Enrique Peñalosa ha solicitado al gobierno nacional nacionalizar a los ciudadanos venezolanos, asimismo ha dado la instrucción a todas las Entidades del orden distrital para mantener una actitud solidaria con la población migrante venezolana. Recordemos que alrededor de treinta años atrás tuvimos una migración masiva de colombianos hacia el hermano país y éste nos brindó oportunidades y acogió dignamente.



Ahora es el momento de hacer lo propio comprendiendo la situación que enfrenta Venezuela. Además, la actual situación debe ser manejada, atendida, contenida y el Distrito está tomando todas las medidas necesarias para brindar la mejor asistencia posible. Es una coyuntura por la que está atravesando no solo la ciudad sino el país, y es necesario hacerle frente.



¿Cómo se va a resolver el tema de El Salitre? ¿Cómo evitar que se repita sin dejarlos de atender?



Desde la administración Distrital, a través de la Secretaría Social, se realizó una caracterización de la población que se encuentra en el asentamiento cercano al Salitre y a partir de ella, se dispuso de un alojamiento transitorio para mujeres gestantes o con hijos menores de 6 años. Se instaló un puesto de mando unificado permanente en articulación con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría Social, la Alcaldía Local de Fontibón, el IDIGER y la Policía Metropolitana de Bogotá.



Una de las acciones que se empezaron a realizar desde el inicio fue la realización de ferias interinstitucionales para dar información sobre la oferta del Estado tanto del nivel Nacional como Distrital y las rutas de atención.



Nos encontramos realizando jornadas permanentes de sensibilización para que de forma voluntaria las personas allí ubicadas se trasladen a otros lugares y no se expongan a riesgos de salud, inseguridad y otros. Para el caso de los hermanos venezolanos que han expresado su interés en continuar su recorrido, contamos con un canal de comunicación directo con Migración Colombia y la OIM para así garantizar su traslado.



Para las personas que cuentan con permiso especial de permanencia la Secretaría de Desarrollo Económico cuenta con la ruta de intermediación laboral para desarrollar jornadas de empleabilidad, cualificación y entrenamiento para acceder a procesos de selección de ofertas laborales. Igualmente, a la fecha, el lugar ya cuenta con cerramiento y se buscará con esta medida evitar nuevos asentamientos en este lugar.



¿Cómo explicarles a los ciudadanos que se les va a atender a los venezolanos, cuando muchos problemas de ciudadanos no se han resuelto?



Te reitero que el Alcalde Mayor, Enrique Peñalosa, ha solicitado al gobierno nacional nacionalizar a los ciudadanos venezolanos, asimismo ha dado la instrucción a todas las Entidades del orden distrital para mantener una actitud solidaria con la población migrante venezolana. Recordemos que alrededor de treinta años atrás tuvimos una migración masiva de colombianos hacia el hermano país y éste nos brindó oportunidades y acogió dignamente.



Ahora es el momento de hacer lo propio comprendiendo la situación que enfrenta Venezuela. Es importante que los bogotanos entiendan que esta es una labor social, que estamos ayudando a nuestros connacionales, como ellos nos ayudarían a nosotros en una situación similar. Igual el distrito sigue trabajando con el mismo o mayor esfuerzo por la ciudad.



¿Cuántos recursos se van a destinar para la atención de esta población?



La administración distrital se encuentra calculando los recursos necesarios para la atención de los migrantes venezolanos.



¿Cuáles son los principales problemas que afrontan hoy los venezolanos en Bogotá?



De acuerdo con los datos de la caracterización de las personas procedentes de Venezuela realizada por la Secretaría Social y la OIM los mayores problemas reportados por ellos son: empleo, atención en salud y el estatus migratorio irregular en el país.



¿Tienen estadísticas de problemas han detectado por parte de los colombianos contra los hermanos venezolanos?



Sobre la pregunta en particular no contamos con información estadística que pueda soportar.



¿Tiene la caracterización de los que están dentro y fuera del campamento? Favor nos da detalles.



Únicamente contamos con información de las personas que están dentro del campamento, los principales resultados son:

79,84 % hombres

20,16 % mujeres

12 % mujeres en gestación

73 % se encuentra desempleado y el 20% tiene una ocupación informal.

A fecha 10 de octubre contábamos con una población de 196 personas dentro del asentamiento ‘El Bosque’ junto al terminal de transporte. A la fecha, sabemos que esta cifra ha disminuido aproximadamente a 180 personas, pero no es posible definirlo con exactitud, toda vez que la cifra varía diariamente.

Sobre la población fuera del asentamiento, no es posible contar con un dato específico, toda vez que esta población varía diariamente y debido a que no es posible que estas personas se asienten permanentemente en este lugar.



¿Qué tipo de conflictos se han presentado dentro y fuera del campamento? favor explicar uno a uno.



Los conflictos más comunes están relacionados con convivencia, especialmente asociados al momento de entrega de alimentos por parte de bogotanos solidarios que desde el comienzo han decidido colaborar llevando donaciones, especialmente comida.



¿Qué problemas de salud se han presentado en la ciudad por el fenómeno de migración?



La Secretaría de Salud ha atendido casos relacionados con enfermedades respiratorias, niños con desnutrición, pacientes con enfermedades de salud mental, pacientes con tratamientos oncológicos suspendidos, mujeres en gestación sin control médico, personas con discapacidad sin medios de soporte. Se han hecho atenciones por urgencias, jornadas permanentes de vacunación y campañas preventivas.



¿A qué sanciones se somete un bogotano que discrimine o actúen en contra de los hermanos venezolanos?



Antes de pensar en una sanción para los bogotanos es importante propiciar espacios de solidaridad con la población venezolana, acogerlos y brindarles oportunidades. Ahora, dentro de la legislación colombiana contamos con la ley 1482 de 2011, la cual aplica para todas las formas de discriminación.



¿Cuáles son las estrategias macro que se van a adoptar para la llegada de los migrantes?



Como estrategias distritales estamos trabajando en:

Ampliación de la oferta institucional según las principales necesidades de esta población.

Campañas antixenofobia para que reduzcamos la estigmatización de los migrantes venezolanos.

Sistema único de información de atenciones en el Distrito a migrantes extranjeros.

Articulación con el gobierno nacional para definir los lineamientos para la población en situación irregular.



¿Cuál es la ayuda más afectiva de un bogotano en estos casos?



Canalizar todas las donaciones y ayudas a través de la Cruz Roja Colombiana ellos cuentan con toda la experiencia para el manejo de ayudas humanitarias. Si los bogotanos desean realizar donaciones pueden realizarlas en el centro de salvamento acuático de la Cruz Roja Bogotá ubicado en la carrera 60 No 63 – 81, de domingo a domingo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde.



